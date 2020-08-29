Митингующие немцы призвали Путина

Тысячи жителей Берлина, вышедшие на митинг против мер, которые власти принимают в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией, начали скандировать «Путин!», сообщил журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов в своем Telegram-канале.

На опубликованном видео закадровый голос рассказывает, что спросил у протестующих, почему они вышли с российскими флагами и призывают российского лидера. На это ему пояснили, что только Путин может надавить на американского президента Дональда Трампа.

По оценкам полиции, на центральной улице Берлина собралось около 18 тысяч человек. Безопасность обеспечивают порядка 3 тысяч сотрудников полиции при поддержке специальной техники.

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Ранее канцлер Германии Ангела Меркель сообщила, что во всей стране вводят штраф в 50 евро за отсутствие маски в общественных местах. Протестующие намерены добиться отмены новых ограничительных мер.