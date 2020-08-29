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Истребители НАТО перехватили российские Ту-142

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © U.S. Navy

Истребители НАТО сопроводили десять противолодочных самолетов Ту-142, сообщил журналистам главком ВМФ адмирал Николай Евменов.

Российские самолеты выполняли плановые полеты в дальнюю морскую зону над акваториями Черного, Балтийского, Норвежского, Чукотского морей, моря Бофорта, вдоль трассы Северного морского пути и над нейтральными водами Тихого океана.

Экипажи находились в воздухе более 12 часов, за это время они преодолели маршруты протяженностью более 10 тысяч километров. При этом Ту-142 оставались в международном воздушном пространстве и ни разу не нарушили воздушное пространство США или Канады.

Накануне истребители Командования воздушно-космической обороны Северной Америки F-22 при поддержке самолетов-заправщиков KC-135 вылетали на перехват трех групп российских самолетов Ту-142, вошедших в опознавательную зону ПВО Аляски.

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Топ комментариев

WSG0600-164-164

Значит вы за вмешательсво России в Американские бунты негров? Надо пожалуй помочь.

D16

Ну да - ну да! У них - шушкевич, у тех - шухевич... бывало уже как - то такое.

Disobedient

Лицемеры кто бы говорил. В Белоруссии в спину ни кого не расстреливали как в сша.

D16

ты как обычно, не вылезая из лужи, пустил пузыри! Да, а как там в Америке-то? Как высоко ценится чёрная...

Д. В

ЦитатабелорусскийДиале́кт — разновидность языка, которая употребляется как средство общения между людьми,...