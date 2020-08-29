Истребители НАТО перехватили российские Ту-142

Истребители НАТО сопроводили десять противолодочных самолетов Ту-142, сообщил журналистам главком ВМФ адмирал Николай Евменов.

Российские самолеты выполняли плановые полеты в дальнюю морскую зону над акваториями Черного, Балтийского, Норвежского, Чукотского морей, моря Бофорта, вдоль трассы Северного морского пути и над нейтральными водами Тихого океана.

Экипажи находились в воздухе более 12 часов, за это время они преодолели маршруты протяженностью более 10 тысяч километров. При этом Ту-142 оставались в международном воздушном пространстве и ни разу не нарушили воздушное пространство США или Канады.

Накануне истребители Командования воздушно-космической обороны Северной Америки F-22 при поддержке самолетов-заправщиков KC-135 вылетали на перехват трех групп российских самолетов Ту-142, вошедших в опознавательную зону ПВО Аляски.