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Подсчитана ценовая разница сбора в школу мальчиков и девочек

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Госдумы РФ

Собрать девочку в школу в этом году будет стоить почти на 5 тысяч рублей дороже, чем мальчика, такие данные на своем сайте обнародовал Росстат.

Согласно подсчетам статистиков, в среднем сборы мальчика в школу обойдутся родителям в 18,8 тысячи рублей, тогда как девочки — в 23,2 тысячи рублей. Росстат включил в стоимость набора для первоклассника одежду, спортивную форму, канцелярские товары и рюкзак.

При этом стоимость комплекта для мальчиков и девочек может колебаться от 14 до 32 тысяч рублей в зависимости от региона. Усредненный набор первоклассника стоит 21 тысячу руб. По сравнению с прошлым годом подорожание составило 2%.

Цена набора для мальчиков выросла на 1,7%, а для девочек — на 1,1% к июлю прошлого года, инфляция за аналогичный период составила 3,4%. «Набор первоклассника» был сформирован из средних цен на товары и услуги по России за июль 2020 года.

Мальчика дешевле всего собрать к школе в Орловской области (14 112 рублей), а девочку в Омской области (18 405 рублей). Дороже всего сборы первоклассницы обойдутся в Камчатском крае (32 314 рублей), а мальчика — в Чукотском автономном округе (24 896 рублей).

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