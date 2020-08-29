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Трамп признал покупку США российской нефти

Источник:
ТАСС
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Фото: © Sibnet.ru

Некоторым регионам США приходится закупать нефть и газ в России, сообщил американский президент Дональд Трамп в ходе выступления перед сторонниками в штате Нью-Гэмпшир.

Трамп отметил, что закупки российских энергоносителей необходимы из-за чрезмерного экологического регулирования, которое поддерживают его противники из Демократической партии, в том числе губернатор штата Нью-Йорк.

«Знаете ли вы, что в Новой Англии самые высокие издержки на энергетику в США. А знаете, почему? Потому что губернатор Куомо не позволяет проложить трубопровод через верхнюю часть территории штата Нью-Йорк», — сказал президент США.

Он также отметил, что американские избиратели не знают, что значительная часть энергоносителей для штата закупается в России. «К вам приходит много судов, значительная их часть — из России», — уточнил глава Белого дома.

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