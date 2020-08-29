США и Евросоюз обратились к Лукашенко

США и Евросоюз выступили с совместным заявлением о ситуации в Белоруссии, в котором призвали власти страны прекратить насилие по отношению к протестующим гражданам. Документ опубликован на сайте представительства ЕС в Белоруссии.

«Мы осуждаем непропорциональное применение силы и призываем власти Беларуси прекратить насилие и угрозы применения военной силы против собственных граждан», — говорится в заявлении.

Вашингтон и Брюссель также заявили о солидарности с теми белорусами, кто добивается новых выборов, и потребовали немедленно освободить всех несправедливо задержанных, «прекратить запугивание и преследование по политическим мотивам».

«Ожидаем полноценного и прозрачного расследования всех предполагаемых преступлений и злоупотреблений с целью привлечения виновных к ответственности. Только это создаст возможность для мирного урегулирования кризиса», — указывается в документе.

Президентские выборы в Белоруссии прошли 9 августа, победу на них одержал глава государства Александр Лукашенко. После объявления предварительных результатов в республике начались протесты, они сопровождались столкновениями с силовиками и массовыми задержаниями.