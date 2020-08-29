Путин признал белорусские выборы легитимными

Россия признает легитимность выборов президента Белоруссии, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия 1».

Российский лидер отметил, что белорусские власти приглашали представителей ОБСЕ на выборы в качестве наблюдателей, но те не приехали. Такое отношение наводит на мысль, что позиция по результатам этих выборов была заготовлена заранее.

«Поэтому мы исходим из того, что выборы состоялись. Мы — я сразу это сделал, мы признали их легитимность. И как вы знаете, я поздравил Александра Григорьевича Лукашенко с победой на этих выборах. Все», — подытожил Путин.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее назвал российского лидера Владимира Путина «хорошим другом», оценив заявление коллеги из России о создании резерва силовиков для Минска.

По мнению Лукашенко, такие меры предосторожности нужны, так как в случае эскалации конфликта страна может быстро превратиться в «театр военных действий», а Запад использует ее в качестве «трамплина» для нападения на Россию.

Выборы президента прошли в Белоруссии 9 августа, согласно подсчету голосов, на них победил Лукашенко. В стране начались массовые протесты, оппозиция заявила о непризнании официальных результатов выборов.