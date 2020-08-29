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Путин признал белорусские выборы легитимными

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Россия признает легитимность выборов президента Белоруссии, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия 1».

Российский лидер отметил, что белорусские власти приглашали представителей ОБСЕ на выборы в качестве наблюдателей, но те не приехали. Такое отношение наводит на мысль, что позиция по результатам этих выборов была заготовлена заранее.

«Поэтому мы исходим из того, что выборы состоялись. Мы — я сразу это сделал, мы признали их легитимность. И как вы знаете, я поздравил Александра Григорьевича Лукашенко с победой на этих выборах. Все», — подытожил Путин.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее назвал российского лидера Владимира Путина «хорошим другом», оценив заявление коллеги из России о создании резерва силовиков для Минска.

По мнению Лукашенко, такие меры предосторожности нужны, так как в случае эскалации конфликта страна может быстро превратиться в «театр военных действий», а Запад использует ее в качестве «трамплина» для нападения на Россию.

Выборы президента прошли в Белоруссии 9 августа, согласно подсчету голосов, на них победил Лукашенко. В стране начались массовые протесты, оппозиция заявила о непризнании официальных результатов выборов.

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Топ комментариев

D16

Ну да - ну да! У них - шушкевич, у тех - шухевич... бывало уже как - то такое.

WSG0600-164-164

Значит вы за вмешательсво России в Американские бунты негров? Надо пожалуй помочь.

Disobedient

Лицемеры кто бы говорил. В Белоруссии в спину ни кого не расстреливали как в сша.

Д. В

ЦитатабелорусскийДиале́кт — разновидность языка, которая употребляется как средство общения между людьми,...

D16

ты как обычно, не вылезая из лужи, пустил пузыри! Да, а как там в Америке-то? Как высоко ценится чёрная...