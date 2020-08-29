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Путин подтвердил начало учебного года 1 сентября

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Президент РФ Владимир Путин подтвердил, что 1 сентября школьники и студенты пойдут в учебные заведения.

«Решение принято, и на региональном уровне, и на правительственном. Еще раз повторяю, нужно сделать все, для того чтобы исполнять требования санитарных врачей, насколько это возможно», — сказал глава государства в интервью на канале «Россия 1».

Путин отметил, что носить маску иногда бывает и тяжело, особенно если речь идет о продолжительном времени, однако попросил исполнять требования санитарных врачей, насколько это возможно.

«Иногда это и тяжело. Для преподавателей это непросто. Мы должны это понять. Вот сейчас бы мы с вами в масках сидели и разговаривали, нам было бы легко? Через десять минут нам стало бы уже не по себе», — подчеркнул президент.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что с 1 сентября решено вернуться к очной форме обучения для школ, средних специальных и высших учебных заведений России. При этом одним из условий начала очного учебного года в вузах станет ношение масок.

Школы подготовили специальное расписание для разграничения потоков учащихся школы, за учениками закрепят классы для максимального разобщения детей, вводится обязательная термометрия на входе, под запретом остаются все массовые мероприятия.

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Топ комментариев

WSG0600-164-164

Значит вы за вмешательсво России в Американские бунты негров? Надо пожалуй помочь.

D16

Ну да - ну да! У них - шушкевич, у тех - шухевич... бывало уже как - то такое.

Д. В

ЦитатабелорусскийДиале́кт — разновидность языка, которая употребляется как средство общения между людьми,...

D16

ты как обычно, не вылезая из лужи, пустил пузыри! Да, а как там в Америке-то? Как высоко ценится чёрная...

number10

На белорусском языке разговаривают 10% населения. А до 1995 года о нем вообще ни кто не знал.