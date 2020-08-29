Путин подтвердил начало учебного года 1 сентября

Президент РФ Владимир Путин подтвердил, что 1 сентября школьники и студенты пойдут в учебные заведения.

«Решение принято, и на региональном уровне, и на правительственном. Еще раз повторяю, нужно сделать все, для того чтобы исполнять требования санитарных врачей, насколько это возможно», — сказал глава государства в интервью на канале «Россия 1».

Путин отметил, что носить маску иногда бывает и тяжело, особенно если речь идет о продолжительном времени, однако попросил исполнять требования санитарных врачей, насколько это возможно.

«Иногда это и тяжело. Для преподавателей это непросто. Мы должны это понять. Вот сейчас бы мы с вами в масках сидели и разговаривали, нам было бы легко? Через десять минут нам стало бы уже не по себе», — подчеркнул президент.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что с 1 сентября решено вернуться к очной форме обучения для школ, средних специальных и высших учебных заведений России. При этом одним из условий начала очного учебного года в вузах станет ношение масок.

Школы подготовили специальное расписание для разграничения потоков учащихся школы, за учениками закрепят классы для максимального разобщения детей, вводится обязательная термометрия на входе, под запретом остаются все массовые мероприятия.