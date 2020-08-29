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Тренер Федора Емельяненко умер от COVID-19

Источник:
Sports
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Фото: © instagram.com/fedoremelianenkoofficial

Тренер легендарного бойца Федора Емельяненко Владимир Воронов умер из-за осложнений от коронавирусной инфекции, ему было 55 лет.

«Умер мой тренер Владимир Михайлович Воронов. С самого детства Владимир Михайлович был частью семьи, требовательным наставником. Он всегда был рядом в тяжелые и счастливые моменты моей жизни», — написал Емельяненко в своем Instagram.

Воронов — мастер спорта СССР по дзюдо и заслуженный тренер России, он воспитал множество чемпионов по боевому самбо, которые также успешно выступали в MMA. В последнее время Воронов работал с Fedor Team, которую организовал Емельяненко.

В середине августа Воронов был госпитализирован в реанимацию больницы в Абакане, у него диагностировали COVID-19, после чего подключили к аппарату ИВЛ. Известно, что у тренера также были проблемы с давлением и сердцем.

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