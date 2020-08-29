Тренер Федора Емельяненко умер от COVID-19

Тренер легендарного бойца Федора Емельяненко Владимир Воронов умер из-за осложнений от коронавирусной инфекции, ему было 55 лет.
«Умер мой тренер Владимир Михайлович Воронов. С самого детства Владимир Михайлович был частью семьи, требовательным наставником. Он всегда был рядом в тяжелые и счастливые моменты моей жизни», — написал Емельяненко в своем Instagram.
Воронов — мастер спорта СССР по дзюдо и заслуженный тренер России, он воспитал множество чемпионов по боевому самбо, которые также успешно выступали в MMA. В последнее время Воронов работал с Fedor Team, которую организовал Емельяненко.
В середине августа Воронов был госпитализирован в реанимацию больницы в Абакане, у него диагностировали COVID-19, после чего подключили к аппарату ИВЛ. Известно, что у тренера также были проблемы с давлением и сердцем.
WSG0600-164-164Значит вы за вмешательсво России в Американские бунты негров? Надо пожалуй помочь.
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number10На белорусском языке разговаривают 10% населения. А до 1995 года о нем вообще ни кто не знал.
D16ты как обычно, не вылезая из лужи, пустил пузыри! Да, а как там в Америке-то? Как высоко ценится чёрная...