«Яндекс» закроет фирменный магазин приложений

Компания «Яндекс» с 1 сентября закроет магазин приложений для мобильных устройств «Яндекс.Store». Платформу для смартфонов и планшетов под управлением Android запустили в феврале 2013 года, на ней размещены десятки тысяч приложений.

«Его больше нельзя скачать. Уже установленные приложения продолжат работать и смогут обновляться через другие магазины», — говорится при заходе на главную страницу магазина российского IT-гиганта.

Компания до 30 сентября разошлет пользователям и клиентам письма с обновленными условиями лицензионного соглашения, что позволит продолжить сотрудничество и распространять приложения через розничные сети.

Если через «Яндекс.Store» распространялось платное приложение, то его владелец до 31 октября получит письмо с информацией о порядке выплат. Частично приложения переведут на платформу «Яндекс.Авто».