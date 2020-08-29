Выделены деньги для выплат на детей от трех до семи лет

Российское правительство одобрило выделение средств регионам на осуществление ежемесячных выплат детям в возрасте от трех до семи лет, сообщается на сайте кабмина.

Министры обсуждали вопрос о выделения Минтруду России денег на предоставление в 2020 году субсидий бюджетам субъектов РФ на софинансирование их расходных обязательств по ежемесячной выплате на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно.

«Сегодня дополнительно направим 34 миллиарда рублей субъектам РФ на ежемесячные выплаты на детей от трех до семи лет, это около 5 тысяч рублей на ребенка», — уточнил премьер-министр Михаил Мишустин.

Глава правительства напомнил, что по указу президента России Владимира Путина с марта этого года такие ежемесячные выплаты назначаются семьям, если размер среднедушевого дохода семьи не превышает величину прожиточного минимума на душу населения в регионе.

Размер пособия составляет 50% прожиточного минимума ребенка, установленного в регионе. В среднем это 5,5 тысяч рублей. По состоянию на 14 августа 2020 года численность детей, на которых назначена ежемесячная денежная выплата, составила 3 миллиона 16 тысяч человек.