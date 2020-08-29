Су-27 перехватили американский бомбардировщик

Истребители Су-27 поднимались в воздух над Балтийским морем на перехват стратегического бомбардировщика ВВС США В-52Н, сообщили в Национальном центре управления обороной.

«Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения государственной границы РФ в воздух были подняты два истребителя Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Балтийского флота», — говорится в сообщении.

Экипажи российских истребителей приблизились на безопасное расстояние к воздушному объекту, он был идентифицирован как стратегический бомбардировщик В-52Н ВВС США. После перехвата иностранный военный самолет развернулся от российской границы.

Подчеркивается, что полет истребителей Су-27 проходил в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, бомбардировщик ВВС США не нарушил российскую границу.