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Су-27 перехватили американский бомбардировщик

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Mark Kent / CC BY-SA 2.0

Истребители Су-27 поднимались в воздух над Балтийским морем на перехват стратегического бомбардировщика ВВС США В-52Н, сообщили в Национальном центре управления обороной.

«Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения государственной границы РФ в воздух были подняты два истребителя Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Балтийского флота», — говорится в сообщении.

Экипажи российских истребителей приблизились на безопасное расстояние к воздушному объекту, он был идентифицирован как стратегический бомбардировщик В-52Н ВВС США. После перехвата иностранный военный самолет развернулся от российской границы.

Подчеркивается, что полет истребителей Су-27 проходил в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, бомбардировщик ВВС США не нарушил российскую границу.

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D16

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ЦитатабелорусскийДиале́кт — разновидность языка, которая употребляется как средство общения между людьми,...

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