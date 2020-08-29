Умер исполнитель роли Черной Пантеры

Американский актер Чедвик Боузман, исполнивший главную роль в фильме «Черная Пантера», умер в возрасте 42 лет, об этом сообщается в аккаунте актера в социальной сети Twitter.

Медики в 2016 году диагностировали у Боузмана рак толстой кишки третьей стадии. Актер боролся с заболеванием четыре года, однако рак перешел в последнюю, четвертую стадию, после чего специалисты констатировали, что ничем не могут помочь звезде Голливуда.

Публично Боузман не говорил ранее о своем диагнозе, однако в апреле актер вызвал беспокойство у своих фанатов, поскольку на видеороликах в социальных сетях он выглядел очень худым. Журналисты пытались выяснить причины такого состояния, однако актер проигнорировал вопросы.

Чедвик Боузман наиболее известен своей ролью первого черного супергероя Marvel в «Черной пантере». Актеру досталась роль короля Т'Чалла. В 2018 году Боузман получил титул «Актер года» по версии People's Choice Awards за роль в этом фильме.