НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Красота

Умер исполнитель роли Черной Пантеры

Источник:
Sibnet.ru
204 0
Фото: Gage Skidmore from Peoria, AZ, United States of America / CC BY-SA 2.0

Американский актер Чедвик Боузман, исполнивший главную роль в фильме «Черная Пантера», умер в возрасте 42 лет, об этом сообщается в аккаунте актера в социальной сети Twitter.

Медики в 2016 году диагностировали у Боузмана рак толстой кишки третьей стадии. Актер боролся с заболеванием четыре года, однако рак перешел в последнюю, четвертую стадию, после чего специалисты констатировали, что ничем не могут помочь звезде Голливуда.

Публично Боузман не говорил ранее о своем диагнозе, однако в апреле актер вызвал беспокойство у своих фанатов, поскольку на видеороликах в социальных сетях он выглядел очень худым. Журналисты пытались выяснить причины такого состояния, однако актер проигнорировал вопросы.

Чедвик Боузман наиболее известен своей ролью первого черного супергероя Marvel в «Черной пантере». Актеру досталась роль короля Т'Чалла. В 2018 году Боузман получил титул «Актер года» по версии People's Choice Awards за роль в этом фильме.

Еще по теме
Ивлеева отправит красноярцу 30 тысяч рублей за трюк с бутылкой
Участник группы BTS стал лидером TikTok без аккаунта
Клип Темниковой запретили к показу на ТВ в России
Солистка Little Big обнажилась для модного журнала
смотреть все
Культгид #Шоу-бизнес
КАРТИНА ДНЯ
•
Су-27 перехватили американский бомбардировщик
•
Выделены деньги для выплат на детей от трех до семи лет
•
Умер исполнитель роли Черной Пантеры
•
Игра от Ростелекома «Найди монтаж» стартовала на Sibnet.ru
Как это работает
•
Цифровые следы и мошенники: что не стоит доверять интернету
•
Выбор школьного рюкзака: что советуют медики
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
Форматы видеофайлов: как посмотреть кино в хорошем качестве
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Синоптики описали погоду в Новосибирске 1 сентября
Сибирь 29.08.2020 10:54
PepsiCo начнет строить завод чипсов в Новосибирске до конца года
Сибирь 29.08.2020 09:40
Глава Барнаула ввел новый предмет для школьников
Сибирь 28.08.2020 16:35
Главы Кузбасса и РЖД заочно поспорили о скидках на перевозку угля
Сибирь 28.08.2020 16:07
Самое популярное
Клип Темниковой запретили к показу на ТВ в России
15945
Инспекторы ГИБДД прокололи шины машины в Канске. ВИДЕО
5053
Кремль отреагировал на конфликт военных России и США
3312
Удлинение российского аэродрома напугало США
3166
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Су-27 перехватили американский бомбардировщик
•
Выделены деньги для выплат на детей от трех до семи лет
•
Умер исполнитель роли Черной Пантеры
•
Игра от Ростелекома «Найди монтаж» стартовала на Sibnet.ru
Как это работает
•
Цифровые следы и мошенники: что не стоит доверять интернету
•
Выбор школьного рюкзака: что советуют медики
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
Форматы видеофайлов: как посмотреть кино в хорошем качестве
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Цифровые следы и мошенники: что не стоит доверять интернету
•
Когда камера наблюдения становится разочарованием?
•
Стены и соседи: что создает помехи для Wi-Fi?
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
•
Камеры вторглись в жизнь людей: что дальше?
•
Приватный, быстрый, безопасный: какой браузер лучше?
Sibnet.Ru
Топ комментариев

WSG0600-164-164

Значит вы за вмешательсво России в Американские бунты негров? Надо пожалуй помочь.

D16

Ну да - ну да! У них - шушкевич, у тех - шухевич... бывало уже как - то такое.

number10

На белорусском языке разговаривают 10% населения. А до 1995 года о нем вообще ни кто не знал.

Д. В

ЦитатабелорусскийДиале́кт — разновидность языка, которая употребляется как средство общения между людьми,...

D16

ты как обычно, не вылезая из лужи, пустил пузыри! Да, а как там в Америке-то? Как высоко ценится чёрная...