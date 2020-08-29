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Как вернуть страховку по выплаченному досрочно кредиту?

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru
С 1 сентября 2020 года вступают в силу поправки в Гражданский кодекс, благодаря которым при досрочном погашении кредита заемщики смогут частично вернуть страховку. Как добиться исполнения нового закона от страховой компании?

Что изменилось

До 1 сентября этого года вернуть часть страховой премии при досрочной выплате кредита было реально, только если соответствующую возможность прописали в кредитном договоре. Нередко подобные вопросы решались только через суд, граждане теряли огромное количество времени и нервов без гарантии получения денег.

Сейчас заемщикам отказывают в возвращении части страховой премии за неистекший период страхования, ссылаясь на пункт 3 статьи 958 Гражданского кодекса, согласно которой при досрочном отказе страхователя от договора страхования уплаченная страховая премия не подлежит возврату, если договором не предусмотрено иное.

Теперь ситуация изменилась — по новому закону достаточно будет подать в страховую компанию соответствующее заявление. После этого заемщик в течение семи дней гарантировано получит остаток премии за неиспользованную страховку.

Однако рассчитывать на выплату от страховщика могут не все — норма распространяется на договоры, которые будут заключены после 1 сентября 2020 года. 

Как вернуть свои деньги

Исправленный закон гласит, что кредитор в случае досрочного погашения обязан возвратить заемщику денежные средства в сумме, равной размеру страховой премии, уплачиваемой страховщику по обеспечительному договору страхования, за вычетом части денежных средств, исчисляемой пропорционально времени.

Если клиент банка заключает договор страхования, то кредитор обязан указать подробную информацию о соотношении размера страховой премии, уплачиваемой страховщику по договору страхования, а также привести размеры всех других платежей. Таким образом, теперь у гражданина будет понимание, сколько денег ему вернут при досрочном погашении.

Заемщик должен заявить о досрочном отказе от страховки в течение семи календарных дней после погашения кредита, если он покупал ее сам. Если договор страхования заключен по коллективной схеме с участием банка в качестве страхователя, то на подачу заявления на возврат денег гражданину дается десять календарных дней.

На выплату можно рассчитывать при отсутствии страхового случая по полису. Кроме этого, гражданин с 1 сентября получит право на «период охлаждения» — возможности отказаться от страховки по потребительскому кредиту в течение 14 календарных дней после заключения договора. Однако банк в этом случае имеет право увеличить ставку.

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Топ комментариев

D16

Ну да - ну да! У них - шушкевич, у тех - шухевич... бывало уже как - то такое.

WSG0600-164-164

Значит вы за вмешательсво России в Американские бунты негров? Надо пожалуй помочь.

D16

ты как обычно, не вылезая из лужи, пустил пузыри! Да, а как там в Америке-то? Как высоко ценится чёрная...

Alhazred

Оружие от короновируса. Ты вообще нормален? Паранойю Сашенька лечить надо бы.)))

physx

Пускай по дорогам Сибири проедет!