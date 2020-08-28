Игру Wasteland 3 взломали в день релиза

Игра Wasteland 3 вышла 28 августа, проект доступен на ПК в сервисах Steam, GOG и Windows 10, а также на консолях PlayStation 4 и Xbox One. Версию для персональных компьютеров взломали сразу после релиза, свидетельствует размещенный на торрентах образ игры.

В Wasteland 3 игрокам предлагается возглавить отряд пустынных рейнджеров, которые пытаются защищать интересы общества в условиях разрушенного ядерной войной мира. Герои ведут борьбу за возрождение законности в Аризоне.

Разработчики обещают глубокую пошаговую тактическую боевую систему, а также сложную историю, которая меняется в зависимости от принятых решений. Всего в отряд могут входить шесть рейнджеров, в их распоряжении имеется боевой грузовик.

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Критики в целом высоко оценили новый проект студии inXile Entertainment. Так, у версии Wasteland 3 для персональных компьютеров приличные 85 баллов на популярном агрегаторе Metacritic.