НАВЕРХ
#ММО #Экшены #RPG #Консоли #Аркады #Гонки

Игру Wasteland 3 взломали в день релиза

Источник:
Sibnet.ru
121 1
Фото: © кадр из игры

Игра Wasteland 3 вышла 28 августа, проект доступен на ПК в сервисах Steam, GOG и Windows 10, а также на консолях PlayStation 4 и Xbox One. Версию для персональных компьютеров взломали сразу после релиза, свидетельствует размещенный на торрентах образ игры.

В Wasteland 3 игрокам предлагается возглавить отряд пустынных рейнджеров, которые пытаются защищать интересы общества в условиях разрушенного ядерной войной мира. Герои ведут борьбу за возрождение законности в Аризоне.

Разработчики обещают глубокую пошаговую тактическую боевую систему, а также сложную историю, которая меняется в зависимости от принятых решений. Всего в отряд могут входить шесть рейнджеров, в их распоряжении имеется боевой грузовик.

Критики в целом высоко оценили новый проект студии inXile Entertainment. Так, у версии Wasteland 3 для персональных компьютеров приличные 85 баллов на популярном агрегаторе Metacritic.

Еще по теме
Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 выпустили официальный саундтрек
Вышла фотореалистичная игра Microsoft Flight Simulator
Apple развязала «войну» из-за игры Fortnite
Подсчитано число увлекающихся видеоиграми людей
смотреть все
Игры #Экшены
КАРТИНА ДНЯ
•
Лукашенко назвал Путина хорошим другом
•
Меркель сделала заявление по России
•
Немецкие врачи озвучили состояние Навального
•
Игра от Ростелекома «Найди монтаж» стартовала на Sibnet.ru
Подробности
•
Учеба в эпоху пандемии: что ждет школьников с 1 сентября
•
Лазерный спецназ и амфибии: главные новинки «Армии-2020»
•
Мягкая посадка: что ждет рубль в сентябре?
•
Кто победит: коллективный иммунитет против коронавируса
Как это работает
•
Выбор школьного рюкзака: что советуют медики
•
Как обнаружить скрытую камеру в жилье или офисе?
•
Призы для самых внимательных!
•
Искусственный мед: чем хуже натурального?
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Глава Барнаула ввел новый предмет для школьников
Сибирь 28.08.2020 16:35
Главы Кузбасса и РЖД заочно поспорили о скидках на перевозку угля
Сибирь 28.08.2020 16:07
Ивлеева отправит красноярцу 30 тысяч рублей за трюк с бутылкой
Сибирь 28.08.2020 15:30
Церковь попросила о милосердии к прикурившеву в храме парню
Сибирь 28.08.2020 15:11
Самое популярное
Клип Темниковой запретили к показу на ТВ в России
15624
Инспекторы ГИБДД прокололи шины машины в Канске. ВИДЕО
4940
Удлинение российского аэродрома напугало США
3077
Рыбный «дождь» прошел в Красноярском крае
2904
Обсуждение (1)
КАРТИНА ДНЯ
•
Лукашенко назвал Путина хорошим другом
•
Меркель сделала заявление по России
•
Немецкие врачи озвучили состояние Навального
•
Игра от Ростелекома «Найди монтаж» стартовала на Sibnet.ru
Подробности
•
Учеба в эпоху пандемии: что ждет школьников с 1 сентября
•
Лазерный спецназ и амфибии: главные новинки «Армии-2020»
•
Мягкая посадка: что ждет рубль в сентябре?
•
Кто победит: коллективный иммунитет против коронавируса
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Когда камера наблюдения становится разочарованием?
•
Стены и соседи: что создает помехи для Wi-Fi?
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
•
Камеры вторглись в жизнь людей: что дальше?
•
Приватный, быстрый, безопасный: какой браузер лучше?
•
Форматы видеофайлов: как посмотреть кино в хорошем качестве
Мультимедиа
•
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Кремль отреагировал на конфликт военных России и США
50
Тихановская объявила «мирную революцию»
49
Тихановская выступила за полное сохранение связей с Россией
43
Жириновский оценил шансы Лукашенко сохранить власть
41
Лукашенко с сыном взяли автоматы для защиты от протестующих
41