Немецкие врачи озвучили состояние Навального

Российский оппозиционер Алексей Навальный все еще находится в коме, однако угрозы для жизни нет, симптомы интоксикации постепенно пропадают, сообщается на сайте берлинской клинике Charite, в которой находится пациент.

«Симптоматика холинергического кризиса, вызванного блокированием холинэстеразы, спадает. Его состояние остается серьезным, острой угрозы для жизни нет. Как и прежде, нельзя предсказать возможные долгосрочные последствия тяжелого отравления», — говорится в сообщении.

Сейчас Навальный находится в искусственной коме и подключен к искусственной вентиляции легких, он продолжает лежать в отделении интенсивной терапии. Медики продолжают искать причины внезапного ухудшения здоровья политика.

Навального госпитализировали 20 августа в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. Пациента 22 августа перевезли самолетом в берлинскую клинику Charite, где был поставлен предварительный диагноз — отравление субстанцией из группы ингибиторов холинэстеразы.