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#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты

Меркель сделала заявление по России

Источник:
«Интерфакс»
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Нужно оставаться в диалоге с Россией, для изменения политики требуется ясность в деле Алексея Навального, который был перевезен в Берлин из Омска в состоянии комы, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель.

«Мы всегда говорили о том, что мы должны оставаться в диалоге с Россией, есть много международных тем, я думаю о Сирии, Ливии, где Россия является важным стратегическим партнером», — подчеркнула она.

При этом Меркель уточнила, что когда у Евросоюза будет больше ясности о причинах инцидента, Германия сможет инициировать общую европейскую реакцию, а не только реакцию одного государства.

Она также указала, что нельзя увязывать инцидент с предполагаемым отравлением Навального и вопрос о прокладке газопровода «Северный поток 2». Меркель напомнила, что Берлин считает американские санкции в отношении газопровода «экстерриториальными» и отвергает их.

Навального госпитализировали 20 августа в Омске после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска в Москву. Его сторонники считают, что оппозиционера отравили, однако ядов в крови и моче Навального медика обнаружить не удалось.

Тема: Отравление Алексея Навального
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Топ комментариев

D16

Ну да - ну да! У них - шушкевич, у тех - шухевич... бывало уже как - то такое.

WSG0600-164-164

Значит вы за вмешательсво России в Американские бунты негров? Надо пожалуй помочь.

physx

Пускай по дорогам Сибири проедет!

Alhazred

Оружие от короновируса. Ты вообще нормален? Паранойю Сашенька лечить надо бы.)))

number10

На белорусском языке разговаривают 10% населения. А до 1995 года о нем вообще ни кто не знал.