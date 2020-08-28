Меркель сделала заявление по России

Нужно оставаться в диалоге с Россией, для изменения политики требуется ясность в деле Алексея Навального, который был перевезен в Берлин из Омска в состоянии комы, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель.

«Мы всегда говорили о том, что мы должны оставаться в диалоге с Россией, есть много международных тем, я думаю о Сирии, Ливии, где Россия является важным стратегическим партнером», — подчеркнула она.

При этом Меркель уточнила, что когда у Евросоюза будет больше ясности о причинах инцидента, Германия сможет инициировать общую европейскую реакцию, а не только реакцию одного государства.

Она также указала, что нельзя увязывать инцидент с предполагаемым отравлением Навального и вопрос о прокладке газопровода «Северный поток 2». Меркель напомнила, что Берлин считает американские санкции в отношении газопровода «экстерриториальными» и отвергает их.

Навального госпитализировали 20 августа в Омске после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска в Москву. Его сторонники считают, что оппозиционера отравили, однако ядов в крови и моче Навального медика обнаружить не удалось.