НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты

Лукашенко назвал Путина хорошим другом

Источник:
Sputnik Беларусь
239 15
Фото: © пресс-служба президента РФ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал российского лидера Владимира Путина «хорошим другом». Таким образом он прокомментировал заявление коллеги из России о создании резерва силовиков для Минска.

Путин ранее заявил, что создал резерв из сотрудников правоохранительных органов для помощи Белоруссии, который будет задействован в случае необходимости. При этом он подчеркнул, что пока такой момент не наступил.

«Вы вчера слышали заявление нашего соседа и моего хорошего друга. Это же не потому, что россияне хотят защитить Беларусь. Слушайте, сами защитимся. Но мы с президентом России понимаем, что может быть, если мы прозеваем», — уточнил Лукашенко.

По мнению президента Белоруссии, в случае эскалации конфликта страна может быстро превратиться в «театр военных действий», а Запад использует ее в качестве «трамплина» для нападения на Россию.

«Надо сломить эту власть, которая есть, подсунуть другую, которая обратится к иностранному государству, чтобы ввели войска и оказали поддержку. Им нужен здесь рынок, где они будут торговать своей продукцией», — предупредил белорусский лидер.

Тема: Выборы президента Белоруссии
Последний диктатор: Лукашенко в шестой раз стал президентом
Экс-глава Белоруссии призвал лишить русский язык госстатуса
Лукашенко поставил условие для начала переговоров с оппозицией
Украина заморозила все отношения с Белоруссией
смотреть все
Политика #Мир #Говорят о России
КАРТИНА ДНЯ
•
Лукашенко назвал Путина хорошим другом
•
Меркель сделала заявление по России
•
Немецкие врачи озвучили состояние Навального
•
Игра от Ростелекома «Найди монтаж» стартовала на Sibnet.ru
Подробности
•
Учеба в эпоху пандемии: что ждет школьников с 1 сентября
•
Лазерный спецназ и амфибии: главные новинки «Армии-2020»
•
Мягкая посадка: что ждет рубль в сентябре?
•
Кто победит: коллективный иммунитет против коронавируса
Как это работает
•
Выбор школьного рюкзака: что советуют медики
•
Как обнаружить скрытую камеру в жилье или офисе?
•
Призы для самых внимательных!
•
Искусственный мед: чем хуже натурального?
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Глава Барнаула ввел новый предмет для школьников
Сибирь 28.08.2020 16:35
Главы Кузбасса и РЖД заочно поспорили о скидках на перевозку угля
Сибирь 28.08.2020 16:07
Ивлеева отправит красноярцу 30 тысяч рублей за трюк с бутылкой
Сибирь 28.08.2020 15:30
Церковь попросила о милосердии к прикурившеву в храме парню
Сибирь 28.08.2020 15:11
Самое популярное
Клип Темниковой запретили к показу на ТВ в России
15624
Инспекторы ГИБДД прокололи шины машины в Канске. ВИДЕО
4940
Удлинение российского аэродрома напугало США
3077
Рыбный «дождь» прошел в Красноярском крае
2904
Обсуждение (15)
КАРТИНА ДНЯ
•
Лукашенко назвал Путина хорошим другом
•
Меркель сделала заявление по России
•
Немецкие врачи озвучили состояние Навального
•
Игра от Ростелекома «Найди монтаж» стартовала на Sibnet.ru
Подробности
•
Учеба в эпоху пандемии: что ждет школьников с 1 сентября
•
Лазерный спецназ и амфибии: главные новинки «Армии-2020»
•
Мягкая посадка: что ждет рубль в сентябре?
•
Кто победит: коллективный иммунитет против коронавируса
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Когда камера наблюдения становится разочарованием?
•
Стены и соседи: что создает помехи для Wi-Fi?
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
•
Камеры вторглись в жизнь людей: что дальше?
•
Приватный, быстрый, безопасный: какой браузер лучше?
•
Форматы видеофайлов: как посмотреть кино в хорошем качестве
Мультимедиа
•
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Кремль отреагировал на конфликт военных России и США
50
Тихановская объявила «мирную революцию»
49
Тихановская выступила за полное сохранение связей с Россией
43
Жириновский оценил шансы Лукашенко сохранить власть
41
Лукашенко с сыном взяли автоматы для защиты от протестующих
41