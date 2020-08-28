Лукашенко назвал Путина хорошим другом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал российского лидера Владимира Путина «хорошим другом». Таким образом он прокомментировал заявление коллеги из России о создании резерва силовиков для Минска.

Путин ранее заявил, что создал резерв из сотрудников правоохранительных органов для помощи Белоруссии, который будет задействован в случае необходимости. При этом он подчеркнул, что пока такой момент не наступил.

«Вы вчера слышали заявление нашего соседа и моего хорошего друга. Это же не потому, что россияне хотят защитить Беларусь. Слушайте, сами защитимся. Но мы с президентом России понимаем, что может быть, если мы прозеваем», — уточнил Лукашенко.

По мнению президента Белоруссии, в случае эскалации конфликта страна может быстро превратиться в «театр военных действий», а Запад использует ее в качестве «трамплина» для нападения на Россию.

«Надо сломить эту власть, которая есть, подсунуть другую, которая обратится к иностранному государству, чтобы ввели войска и оказали поддержку. Им нужен здесь рынок, где они будут торговать своей продукцией», — предупредил белорусский лидер.