НАВЕРХ
#Наука #Техника #Космос #Интернет #Софт #Мистика #Гаджеты #Умный дом

Вода на Землю попала в «разобранном виде»

Источник:
ТАСС
195 0
Фото: Дитмар Рабих / CC BY-SA 4.0

Большие запасы воды были на Земле изначально, а не оказались на нашей планете благодаря кометам или астероидам, к такому выводу пришли планетологи, изучив следы водорода в метеоритах.

«Изотопный состав Земли указывает на то, что она сформировалась из той же материи, что и метеориты-хондриты, в которых содержится большое количество минерала энстатита. Они сформировались в "сухой" внутренней части Солнечной системы и поэтому раньше считалось, что воды в них быть не должно. Мы показали, что они могли доставить на Землю как минимум в три раза больше водорода, чем есть в молекулах воды в океанах нашей планеты», — приводит ТАСС вывод ученых.

Ученые считают, что на Земле в первые мгновения ее существования не было большого количества воды. Дело в том, что молекулы этого вещества в то время должно было разрушить ультрафиолетовое излучение юного Солнца или унести в открытый космос еще до того, как сформировался зародыш нашей планеты.

Современные запасы воды, как предполагает большинство исследователей, попали на Землю уже после ее возникновения – благодаря длительной астероидной или кометной бомбардировке. Сейчас ученые больше склоняются в сторону последней теории, но она пока не может объяснить, почему запасы воды на Земле в несколько раз меньше предсказанного.

Французские и американские планетологи нашли более простое объяснение тому, как вода могла попасть на Землю. Они изучали химический и изотопный состав метеоритов из класса энстатитовых хондритов. Такие объекты больше всего похожи на Землю по своему изотопному составу.

#Наука
Ученые предсказали раскол Африки и появление нового океана

Оказалось, что водорода в них было достаточно много: в некоторых случаях его количество достигало 1% от массы хондрита. Руководствуясь этой идеей, ученые просчитали, как много водорода наша планета могла получить в первые эпохи своего существования.

Их расчеты показали, что массы этого водорода хватило бы для того, чтобы сформировать как минимум в три раза больше воды, чем сейчас есть во всей земной гидросфере и литосфере. Это говорит о том, что значительную часть воды наша планета получила практически сразу после формирования благодаря падению соседних астероидов и поглощения материи из той части протопланетного диска, где она сформировалась, считают ученые.

Еще по теме
Ученые СФУ назвали древнюю Сибирь центром цивилизации
Ученые объяснили парадокс перемычки Млечного Пути
Следы жертвоприношений нашли в кургане в Туве
Американские ученые представили «вечную» батарейку
смотреть все
Технологии #Наука #Космос
КАРТИНА ДНЯ
•
Синдзо Абэ объявил об уходе с поста премьер-министра Японии
•
Иммунитет к коронавирусу нашли у четверти жителей России
•
Экс-глава Белоруссии призвал лишить русский язык госстатуса
•
Идея о выходном 1 сентября добралась до Госдумы
Подробности
•
Учеба в эпоху пандемии: что ждет школьников с 1 сентября
•
Лазерный спецназ и амфибии: главные новинки «Армии-2020»
•
Мягкая посадка: что ждет рубль в сентябре?
•
Кто победит: коллективный иммунитет против коронавируса
Как это работает
•
Выбор школьного рюкзака: что советуют медики
•
Как обнаружить скрытую камеру в жилье или офисе?
•
Призы для самых внимательных!
•
Искусственный мед: чем хуже натурального?
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Глава Барнаула ввел новый предмет для школьников
Сибирь 28.08.2020 16:35
Главы Кузбасса и РЖД заочно поспорили о скидках на перевозку угля
Сибирь 28.08.2020 16:07
Ивлеева отправит красноярцу 30 тысяч рублей за трюк с бутылкой
Сибирь 28.08.2020 15:30
Церковь попросила о милосердии к прикурившеву в храме парню
Сибирь 28.08.2020 15:11
Самое популярное
Клип Темниковой запретили к показу на ТВ в России
15549
Инспекторы ГИБДД прокололи шины машины в Канске. ВИДЕО
4918
Удлинение российского аэродрома напугало США
3056
Рыбный «дождь» прошел в Красноярском крае
2890
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Синдзо Абэ объявил об уходе с поста премьер-министра Японии
•
Иммунитет к коронавирусу нашли у четверти жителей России
•
Экс-глава Белоруссии призвал лишить русский язык госстатуса
•
Идея о выходном 1 сентября добралась до Госдумы
Подробности
•
Учеба в эпоху пандемии: что ждет школьников с 1 сентября
•
Лазерный спецназ и амфибии: главные новинки «Армии-2020»
•
Мягкая посадка: что ждет рубль в сентябре?
•
Кто победит: коллективный иммунитет против коронавируса
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Когда камера наблюдения становится разочарованием?
•
Стены и соседи: что создает помехи для Wi-Fi?
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
•
Камеры вторглись в жизнь людей: что дальше?
•
Приватный, быстрый, безопасный: какой браузер лучше?
•
Форматы видеофайлов: как посмотреть кино в хорошем качестве
Мультимедиа
•
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Sibnet.Ru
Топ комментариев

WSG0600-164-164

Значит вы за вмешательсво России в Американские бунты негров? Надо пожалуй помочь.

Disobedient

Он про те вертолеты что из Ирака с базы на той неделе их эвакуировали. )))

physx

Пускай по дорогам Сибири проедет!

Alhazred

Оружие от короновируса. Ты вообще нормален? Паранойю Сашенька лечить надо бы.)))

D16

ты как обычно, не вылезая из лужи, пустил пузыри! Да, а как там в Америке-то? Как высоко ценится чёрная...