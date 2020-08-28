Вода на Землю попала в «разобранном виде»

Большие запасы воды были на Земле изначально, а не оказались на нашей планете благодаря кометам или астероидам, к такому выводу пришли планетологи, изучив следы водорода в метеоритах.

«Изотопный состав Земли указывает на то, что она сформировалась из той же материи, что и метеориты-хондриты, в которых содержится большое количество минерала энстатита. Они сформировались в "сухой" внутренней части Солнечной системы и поэтому раньше считалось, что воды в них быть не должно. Мы показали, что они могли доставить на Землю как минимум в три раза больше водорода, чем есть в молекулах воды в океанах нашей планеты», — приводит ТАСС вывод ученых.

Ученые считают, что на Земле в первые мгновения ее существования не было большого количества воды. Дело в том, что молекулы этого вещества в то время должно было разрушить ультрафиолетовое излучение юного Солнца или унести в открытый космос еще до того, как сформировался зародыш нашей планеты.

Современные запасы воды, как предполагает большинство исследователей, попали на Землю уже после ее возникновения – благодаря длительной астероидной или кометной бомбардировке. Сейчас ученые больше склоняются в сторону последней теории, но она пока не может объяснить, почему запасы воды на Земле в несколько раз меньше предсказанного.

Французские и американские планетологи нашли более простое объяснение тому, как вода могла попасть на Землю. Они изучали химический и изотопный состав метеоритов из класса энстатитовых хондритов. Такие объекты больше всего похожи на Землю по своему изотопному составу.

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Оказалось, что водорода в них было достаточно много: в некоторых случаях его количество достигало 1% от массы хондрита. Руководствуясь этой идеей, ученые просчитали, как много водорода наша планета могла получить в первые эпохи своего существования.

Их расчеты показали, что массы этого водорода хватило бы для того, чтобы сформировать как минимум в три раза больше воды, чем сейчас есть во всей земной гидросфере и литосфере. Это говорит о том, что значительную часть воды наша планета получила практически сразу после формирования благодаря падению соседних астероидов и поглощения материи из той части протопланетного диска, где она сформировалась, считают ученые.