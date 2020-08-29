PepsiCo начнет строить завод чипсов в Новосибирске до конца года

PepsiCo начнет строить завод по производству чипсов Lay’s и Cheetos в Новосибирске до конца года, сообщила Sibnet.ru представитель PepsiCo в России Светлана Хабарова.

«Наши планы о строительстве нового завода по производству соленых снеков в Новосибирске в силе. В 2020 году начинаем строительство, все соответствует информации, объявленной в 2019 году на Инвестиционном форуме в Сочи», — сказала Хабарова.

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Предприятие будет выпускать чипсы и сухарики под марками Lay’s, Cheetos и «ХрусTeam». Оно станет третьей производственной площадкой в России. Монтаж четырех производственных линий займет четыре года. Завод создаст около 900 новых рабочих мест. Ориентировочная инвестиционная оценка проекта составляет не менее 10 миллиардов рублей.

PepsiCo представлена в Новосибирской области предприятием «Сибирское молоко», на котором работают более тысячи сотрудников. Строительство второго завода планируется завершить к 2021 году. Продукция будет представлена во всех регионах Сибири, Урала и Дальнего Востока и в странах ближнего зарубежья.