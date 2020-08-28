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Синдзо Абэ объявил об уходе с поста премьер-министра Японии

Источник:
ТАСС
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ объявил в отставку из-за ухудшающегося состояния здоровья, сообщает японское общественное телевидение.

Отмечается, что глава правительства уже принял соответствующее решение. Ожидается, что сам Абэ может объявить о нем на специальной пресс-конференции, приводит ТАСС сообщение общественного телевидения Японии.

Абэ в пятницу сообщил руководству правящей в стране Либерально-демократической партии (ЛДП) о своем намерении уйти в отставку. «Язвенный колит вновь обострился, и мне требуется какое-то время на прохождение лечения», — заявил премьер. В 2007 году у Абэ также были проблемы с кишечником, в результате болезни он подал в отставку, и его первый премьерский срок продлился всего год.

Абэ сообщил правящей коалиции, что не собирается назначать временно исполняющего обязанности премьера, а планирует находиться на посту, пока ЛДП не представит кандидатуру нового главы правительства. Очередные выборы председателя ЛДП, который автоматически станет премьером, запланированы на сентябрь. Срок Абэ на посту главы ЛДП истекал в сентябре следующего года.

Он распорядился, чтобы ЛДП в кратчайшие сроки выбрала нового председателя, который возглавит правительство в случае одобрения парламентом. Как сообщило агентство, решение о проведении выборов нового главы партии будет принято 1 сентября.

Синдзо Абэ установил рекорд по непрерывной длительности пребывания на посту главы правительства за всю историю Японии. В общей сложности он непрерывно возглавляет кабинет 2 799 дней с момента начала его второго премьерского срока в декабре 2012 года. В ноябре 2019 года Абэ уже занял первое место по длительности пребывания на посту премьера Японии за всю историю страны.

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