Иммунитет к коронавирусу нашли у четверти жителей России

Иммунитет к коронавирусной инфекции найден у 24-26% обследованных россиян, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на Совете ректоров.

«В среднем по стране от 24 до 26% от обследованного населения имеют значимые титры иммуноглобулина G, при том, что в исследовании у нас не более 0,3% людей, которые говорят о том, что они имели в анамнезе заболевание и обращались или не обращались», — цитирует ТАСС Попову.

#Здоровье Кто победит: коллективный иммунитет против коронавируса

Глава Роспотребнадзора отметила, что всего были обследованы 72 тысячи россиян. По ее словам, иммунитет к коронавирусной инфекции может формироваться у пациентов, перенесших ее бессимптомно.

«Мы провели исследование серопревалентное в 27 субъектах Российской Федерации, охвачено более 70 тысяч человек. И мы сегодня можем сказать, что иммунитет формируется у тех, у кого не было клинических проявлений. В первую очередь у детей, до 40% — детей мы берем до 18 лет) —имеют иммунитет постинфекционный. При этом клинических признаков у них не было», — сказала она.

До 30% лиц старше 60 лет, прошедших это исследование, не имели клинических проявлений, но при этом у них выработался иммунитет. «Это вселяет определенную надежду», — отметила Попова.