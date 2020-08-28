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Иммунитет к коронавирусу нашли у четверти жителей России

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © sputnikvaccine.com

Иммунитет к коронавирусной инфекции найден у 24-26% обследованных россиян, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на Совете ректоров.

«В среднем по стране от 24 до 26% от обследованного населения имеют значимые титры иммуноглобулина G, при том, что в исследовании у нас не более 0,3% людей, которые говорят о том, что они имели в анамнезе заболевание и обращались или не обращались», — цитирует ТАСС Попову.

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Глава Роспотребнадзора отметила, что всего были обследованы 72 тысячи россиян. По ее словам, иммунитет к коронавирусной инфекции может формироваться у пациентов, перенесших ее бессимптомно.

«Мы провели исследование серопревалентное в 27 субъектах Российской Федерации, охвачено более 70 тысяч человек. И мы сегодня можем сказать, что иммунитет формируется у тех, у кого не было клинических проявлений. В первую очередь у детей, до 40% — детей мы берем до 18 лет) —имеют иммунитет постинфекционный. При этом клинических признаков у них не было», — сказала она.

До 30% лиц старше 60 лет, прошедших это исследование, не имели клинических проявлений, но при этом у них выработался иммунитет. «Это вселяет определенную надежду», — отметила Попова.

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