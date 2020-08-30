Фильм дня: «Управление гневом»

Фильм «Управление гневом» с Адамом Сэндлером в главной роли доводит до абсурда психологические состояния людей, высмеивая законодательство США.

США, 2003 год, режиссер Питер Сигал, 12+

В главной роли: Адам Сэндлер и Джек Николсон

В центре сюжета скромный клерк Дэйв Базник, которому отчаянно не везет. Парня после обвинения в нападении на бортпроводницу приговаривают к лечению у психиатра. Но психиатр оказывается сам немного безумным.

В фильме приняли участие, сыграв в заключительной сцене на стадионе Yankee небольшие роли-камео, многие известные в Соединенных Штатах спортивные, культурные и политические деятели, в частности бывший мэр города Нью-Йорк и бывший кандидат в президенты США Руди Джулиани.

На основе фильма в 2012 году был выпущен одноименный телесериал c Чарли Шином в главной роли. Герой Шина доктор Чарли Гудсон основан на персонаже Бадди Райделле в исполнении Джека Николсона.