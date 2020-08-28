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Американцы представили проект самолета-пули

Источник:
N+1
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Американская компания Otto Aviation официально представила перспективный самолет Celera 500L, предназначенный для использования в деловой или грузовой авиации.

Самое заметное отличие Celera 500L от классических самолетов деловой авиации заключается в фюзеляже: он имеет форму эллипсоида или пули. Это значительно снижает аэродинамическое сопротивление по сравнению с самолетами классической конструкции, пишет N+1 со ссылкой на сообщение Otto Aviation.

По бокам в центре эллипсоида установлено крыло с законцовками, а сзади расположены два воздухозаборника для двигателя, крестообразное хвостовое оперение и толкающий винт за ним. В хвостовой части фюзеляжа находится 12-цилиндровый дизельный двигатель RED A03 со взлетной мощностью более 550 лошадиных сил.

Разработчики рассчитывают, что самолет сможет летать на расстояние более 7,2 тысячи километров и набирать скорость до 740 километров в час. Они утверждают, что себестоимость полета будет составлять 328 долларов в час, что сравнимо скорее с обычными пассажирскими перелетами, чем с полетами деловой авиации.

Разработка самолета велась в секретном режиме. Только сейчас компания полностью рассекретила разработку, которая, предположительно, велась с начала 2010-х годов. Первый полет самолета состоялся в ноябре 2019 года, а всего с тех пор он совершил 31 испытательный вылет. Otto Aviation планирует пройти к 2023 году сертификацию, а к 2025 году наладить производство.

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Топ комментариев

WSG0600-164-164

Значит вы за вмешательсво России в Американские бунты негров? Надо пожалуй помочь.

Disobedient

Он про те вертолеты что из Ирака с базы на той неделе их эвакуировали. )))

physx

Пускай по дорогам Сибири проедет!

Alhazred

Оружие от короновируса. Ты вообще нормален? Паранойю Сашенька лечить надо бы.)))

D16

ты как обычно, не вылезая из лужи, пустил пузыри! Да, а как там в Америке-то? Как высоко ценится чёрная...