Американцы представили проект самолета-пули

Американская компания Otto Aviation официально представила перспективный самолет Celera 500L, предназначенный для использования в деловой или грузовой авиации.

Самое заметное отличие Celera 500L от классических самолетов деловой авиации заключается в фюзеляже: он имеет форму эллипсоида или пули. Это значительно снижает аэродинамическое сопротивление по сравнению с самолетами классической конструкции, пишет N+1 со ссылкой на сообщение Otto Aviation.

По бокам в центре эллипсоида установлено крыло с законцовками, а сзади расположены два воздухозаборника для двигателя, крестообразное хвостовое оперение и толкающий винт за ним. В хвостовой части фюзеляжа находится 12-цилиндровый дизельный двигатель RED A03 со взлетной мощностью более 550 лошадиных сил.

Разработчики рассчитывают, что самолет сможет летать на расстояние более 7,2 тысячи километров и набирать скорость до 740 километров в час. Они утверждают, что себестоимость полета будет составлять 328 долларов в час, что сравнимо скорее с обычными пассажирскими перелетами, чем с полетами деловой авиации.

Разработка самолета велась в секретном режиме. Только сейчас компания полностью рассекретила разработку, которая, предположительно, велась с начала 2010-х годов. Первый полет самолета состоялся в ноябре 2019 года, а всего с тех пор он совершил 31 испытательный вылет. Otto Aviation планирует пройти к 2023 году сертификацию, а к 2025 году наладить производство.