Главы Кузбасса и РЖД заочно поспорили о скидках на перевозку угля

Кузбасс будет наставить на увеличении скидки до 50% на транспортировку угля в западном направлении по железной дороге, сообщил глава регион Сергей Цивилев. Глава РЖД Олег Белозеров выступает против, считая, что это приведет к нехватке средств для содержания инфраструктуры.

Скидка, предоставляемая РЖД на транспортировку угля, даст возможность через западные порты отправлять уголь в страны Азии, где на него высокий спрос. Сейчас она составляет 12,8%, для стабильной работы угольщиков в Кузбассе ее следует увеличить до 50%, высказался Цивилев во время прямой линии в четверг.

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По мнению главы РЖД, такая глубокая скидка не решит проблему загрузки мощностей железной дороги.

«Даже при текущих, считаю беспрецедентных, скидках массового перенаправления грузопотока не наблюдаем. Если будет дана скидка, о которой говорите, 50%, то уголь, может быть, и поедет на Запад, но очень скоро окажется, что нам попросту не на что будет содержать инфраструктуру, в том числе для перевозок других грузов. Справедливо ли рассчитывать, что это будут компенсировать грузоотправители других родов грузов? Сомневаюсь», — сказал Белозеров в интервью РИА Новости.