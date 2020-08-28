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Главы Кузбасса и РЖД заочно поспорили о скидках на перевозку угля

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба ОАО «РЖД»

Кузбасс будет наставить на увеличении скидки до 50% на транспортировку угля в западном направлении по железной дороге, сообщил глава регион Сергей Цивилев. Глава РЖД Олег Белозеров выступает против, считая, что это приведет к нехватке средств для содержания инфраструктуры.

Скидка, предоставляемая РЖД на транспортировку угля, даст возможность через западные порты отправлять уголь в страны Азии, где на него высокий спрос. Сейчас она составляет 12,8%, для стабильной работы угольщиков в Кузбассе ее следует увеличить до 50%, высказался Цивилев во время прямой линии в четверг.

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По мнению главы РЖД, такая глубокая скидка не решит проблему загрузки мощностей железной дороги.

«Даже при текущих, считаю беспрецедентных, скидках массового перенаправления грузопотока не наблюдаем. Если будет дана скидка, о которой говорите, 50%, то уголь, может быть, и поедет на Запад, но очень скоро окажется, что нам попросту не на что будет содержать инфраструктуру, в том числе для перевозок других грузов. Справедливо ли рассчитывать, что это будут компенсировать грузоотправители других родов грузов? Сомневаюсь», — сказал Белозеров в интервью РИА Новости.

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Кузбасс #Транспорт и дороги #Недра и ТЭК
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Топ комментариев

WSG0600-164-164

Значит вы за вмешательсво России в Американские бунты негров? Надо пожалуй помочь.

Disobedient

Он про те вертолеты что из Ирака с базы на той неделе их эвакуировали. )))

physx

Пускай по дорогам Сибири проедет!

Alhazred

Оружие от короновируса. Ты вообще нормален? Паранойю Сашенька лечить надо бы.)))

D16

ты как обычно, не вылезая из лужи, пустил пузыри! Да, а как там в Америке-то? Как высоко ценится чёрная...