Идея о выходном 1 сентября добралась до Госдумы

Депутаты ЛДПР внесут в Госдуму законопроект, обязывающий работодателя предоставить родителям и опекунам выходной 1 сентября, чтобы проводить первоклассника в школу, сообщил представитель партии Ярослав Нилов в Telegram-канале.

Депутаты предложили внести изменения в Трудовой кодекс. В нем будет законодательно закреплено то, что работодатель отпустит родителей, опекунов или приемных родителей на линейку 1 сентября к первокласснику.

Этот день может быть оформлен как отпуск без сохранения заработной платы или в счет ежегодного оплачиваемого отпуска. Родители должны будут написать письменное заявление.

По данным опроса родителей, более половины намерены проводить ребенка на первый урок, и большинство (83%) заявили, что им для этого надо брать отгул или отпуск за свой счет. 37% родителей заявили, что не смогут отпроситься с работы.