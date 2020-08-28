НАВЕРХ

Церковь попросила о милосердии к прикурившеву в храме парню

Источник:
Sibnet.ru
210 0
Фото: © Sibnet.ru

Читинская епархия попросила следователей проявить милосердие к молодому человеку, курившему в кафедральном соборе, сообщает пресс-служба церковного округа.

«Молодой человек выразил искреннее сожаление о своем поступке и, более того, в прошлое воскресенье, 23 августа, попросил прощения у прихожан собора. Поэтому Читинская епархия намерена просить следствие проявить милосердие», — сказал глава Забайкальской митрополии, митрополит Читинский и Петровск-Забайкальский Димитрий.

Ранее в отношении парня было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 148 УК РФ (публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершённые в целях оскорбления чувств верующих).

Инцидент произошел в июле. 18-летний молодой человек, находясь в одном из православных храмов Читы, демонстративно прикурил сигарету о зажженную свечу, стоящую на алтаре. Свои действия он заснял на видео и опубликовал в соцсети.

Еще по теме
Прикуривший в читинском храме парень попал под статью
Должник в Кузбассе испугался за авто и оплатил 126 штрафов ГИБДД
Охрану Зеленского обвинили в избиении девушки из Донбасса
ЦБ предупредил о массовой утечке данных карт VISA
смотреть все
Забайкалье #Происшествия
КАРТИНА ДНЯ
•
Синдзо Абэ объявил об уходе с поста премьер-министра Японии
•
Иммунитет к коронавирусу нашли у четверти жителей России
•
Экс-глава Белоруссии призвал лишить русский язык госстатуса
•
Идея о выходном 1 сентября добралась до Госдумы
Подробности
•
Учеба в эпоху пандемии: что ждет школьников с 1 сентября
•
Лазерный спецназ и амфибии: главные новинки «Армии-2020»
•
Мягкая посадка: что ждет рубль в сентябре?
•
Кто победит: коллективный иммунитет против коронавируса
Как это работает
•
Выбор школьного рюкзака: что советуют медики
•
Как обнаружить скрытую камеру в жилье или офисе?
•
Призы для самых внимательных!
•
Искусственный мед: чем хуже натурального?
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Глава Барнаула ввел новый предмет для школьников
Сибирь 28.08.2020 16:35
Главы Кузбасса и РЖД заочно поспорили о скидках на перевозку угля
Сибирь 28.08.2020 16:07
Ивлеева отправит красноярцу 30 тысяч рублей за трюк с бутылкой
Сибирь 28.08.2020 15:30
Церковь попросила о милосердии к прикурившеву в храме парню
Сибирь 28.08.2020 15:11
Самое популярное
Клип Темниковой запретили к показу на ТВ в России
15452
Инспекторы ГИБДД прокололи шины машины в Канске. ВИДЕО
4900
Удлинение российского аэродрома напугало США
2958
Рыбный «дождь» прошел в Красноярском крае
2869
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Синдзо Абэ объявил об уходе с поста премьер-министра Японии
•
Иммунитет к коронавирусу нашли у четверти жителей России
•
Экс-глава Белоруссии призвал лишить русский язык госстатуса
•
Идея о выходном 1 сентября добралась до Госдумы
Как это работает
•
Выбор школьного рюкзака: что советуют медики
•
Как обнаружить скрытую камеру в жилье или офисе?
•
Призы для самых внимательных!
•
Искусственный мед: чем хуже натурального?
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Когда камера наблюдения становится разочарованием?
•
Стены и соседи: что создает помехи для Wi-Fi?
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
•
Камеры вторглись в жизнь людей: что дальше?
•
Приватный, быстрый, безопасный: какой браузер лучше?
•
Форматы видеофайлов: как посмотреть кино в хорошем качестве
Мультимедиа
•
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Sibnet.Ru
Топ комментариев

WSG0600-164-164

Значит вы за вмешательсво России в Американские бунты негров? Надо пожалуй помочь.

Disobedient

Он про те вертолеты что из Ирака с базы на той неделе их эвакуировали. )))

physx

Пускай по дорогам Сибири проедет!

Alhazred

Оружие от короновируса. Ты вообще нормален? Паранойю Сашенька лечить надо бы.)))

D16

ты как обычно, не вылезая из лужи, пустил пузыри! Да, а как там в Америке-то? Как высоко ценится чёрная...