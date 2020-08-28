Церковь попросила о милосердии к прикурившеву в храме парню

Читинская епархия попросила следователей проявить милосердие к молодому человеку, курившему в кафедральном соборе, сообщает пресс-служба церковного округа.

«Молодой человек выразил искреннее сожаление о своем поступке и, более того, в прошлое воскресенье, 23 августа, попросил прощения у прихожан собора. Поэтому Читинская епархия намерена просить следствие проявить милосердие», — сказал глава Забайкальской митрополии, митрополит Читинский и Петровск-Забайкальский Димитрий.

Ранее в отношении парня было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 148 УК РФ (публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершённые в целях оскорбления чувств верующих).

Инцидент произошел в июле. 18-летний молодой человек, находясь в одном из православных храмов Читы, демонстративно прикурил сигарету о зажженную свечу, стоящую на алтаре. Свои действия он заснял на видео и опубликовал в соцсети.