Экс-глава Белоруссии призвал лишить русский язык госстатуса

Первый глава независимой Белоруссии, бывший глава Верховного совета Белоруссии Станислав Шушкевич заявил, что единственным государственным языком республики должен быть белорусский, соответственно, русский язык следует лишить такого статуса.

«У нас нет никакого противостояния с русскими. У нас никогда не было межнациональной розни. Но мы всегда хотели быть белорусами. И, в общем, <...> выдавили из нас наш язык, выдавливают нашу культуру. <...> Угрозы над русским языком нет. А государственным языком должен быть один — белорусский, потому что у него нет больше родины», — приводит РИА Новости слова 85-летнего Шушкевича.

При этом он признал, что переход на белорусский язык как единственный государственный будет «довольно сложным и длительным».

Русский язык в Белоруссии получил статус второго государственного в результате внесения поправок в Конституцию в 1995 году.

Шушкевич был главой Верховного совета Белоруссии в 1991-1994 годах. 8 декабря 1991 года он вместе с президентами России и Украины Борисом Ельциным и Леонидом Кравчуком подписал Беловежские соглашения, закрепившими распад Советского Союза.