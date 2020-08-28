Адвоката задержали за убийство 13-летней давности в Иркутской области

Следователи задержали подозреваемых в убийстве 15-летней девочки в Иркутской области, сообщает СУ СК РФ по Иркутской области.

По версии следствия, в марте 2007 года двое мужчин в Иркутской области убили 15-летнюю девочку. Тело потерпевшей они спрятали между домами по улице Кольцевая поселка в Балаганском районе Иркутской области. Долго преступление оставалось нераскрытым.

В начале 2020 года следователи-криминалисты Главного управления криминалистики СК РФ тщательно изучили материалы уголовного дела и, проанализировав их, сформировали грамотную тактику расследования уголовного дела, дав ряд ценных указаний следователям СУ о производстве ряда конкретных следственных действий и назначению судебных экспертиз.

Спустя некоторое время, следственно-оперативной группе удалось установить личности подозреваемых. Ими оказались двое мужчин, один из которых является адвокатом Балаганского филиала Иркутской областной коллегии адвокатов Иркутской области.

Мужчины были задержаны. Были обнаружены и изъяты следы биологического происхождения, по которым в дальнейшем назначены экспертизы.

Это позволило следствию выявить новые эпизоды преступной деятельности мужчин. Им предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пункту «ж» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору) и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается. Им грозит до 20 лет лишения свободы.