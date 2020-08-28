НАВЕРХ

Адвоката задержали за убийство 13-летней давности в Иркутской области

Источник:
Sibnet.ru
113 1
Фото: © Sibnet.ru

Следователи задержали подозреваемых в убийстве 15-летней девочки в Иркутской области, сообщает СУ СК РФ по Иркутской области.

По версии следствия, в марте 2007 года двое мужчин в Иркутской области убили 15-летнюю девочку. Тело потерпевшей они спрятали между домами по улице Кольцевая поселка в Балаганском районе Иркутской области. Долго преступление оставалось нераскрытым.

В начале 2020 года следователи-криминалисты Главного управления криминалистики СК РФ тщательно изучили материалы уголовного дела и, проанализировав их, сформировали грамотную тактику расследования уголовного дела, дав ряд ценных указаний следователям СУ о производстве ряда конкретных следственных действий и назначению судебных экспертиз.

Спустя некоторое время, следственно-оперативной группе удалось установить личности подозреваемых. Ими оказались двое мужчин, один из которых является адвокатом Балаганского филиала Иркутской областной коллегии адвокатов Иркутской области.

Мужчины были задержаны. Были обнаружены и изъяты следы биологического происхождения, по которым в дальнейшем назначены экспертизы.

Это позволило следствию выявить новые эпизоды преступной деятельности мужчин. Им предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пункту «ж» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору) и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается. Им грозит до 20 лет лишения свободы. 

Еще по теме
Криминального авторитета арестовали в Туве
Бывшего вице-премьера задержали в Горном Алтае
Ракетчика арестовали в Барнауле за разглашение гостайны
Женщина в Хакасии убила бывшего мужа и новую пассию в постели
смотреть все
Иркутск #Криминал
КАРТИНА ДНЯ
•
Российская подводная лодка всплыла у Аляски
•
Экс-глава Белоруссии призвал лишить русский язык госстатуса
•
Идея о выходном 1 сентября добралась до Госдумы
•
Значительно вырос спрос на автозапчасти
Подробности
•
Учеба в эпоху пандемии: что ждет школьников с 1 сентября
•
Лазерный спецназ и амфибии: главные новинки «Армии-2020»
•
Мягкая посадка: что ждет рубль в сентябре?
•
Кто победит: коллективный иммунитет против коронавируса
Как это работает
•
Выбор школьного рюкзака: что советуют медики
•
Как обнаружить скрытую камеру в жилье или офисе?
•
Призы для самых внимательных!
•
Искусственный мед: чем хуже натурального?
НОВОСТИ СИБИРИ
Церковь попросила о милосердии к прикурившеву в храме парню
Сибирь 28.08.2020 15:11
Адвоката задержали за убийство 13-летней давности в Иркутской области
Сибирь 28.08.2020 14:53
Криминального авторитета арестовали в Туве
Сибирь 28.08.2020 13:59
Прикуривший в читинском храме парень попал под статью
Сибирь 28.08.2020 13:48
Самое популярное
Клип Темниковой запретили к показу на ТВ в России
15311
Инспекторы ГИБДД прокололи шины машины в Канске. ВИДЕО
4886
Российская экипировка «Ратник» удивила западного журналиста
3109
Рыбный «дождь» прошел в Красноярском крае
2859
Обсуждение (1)
КАРТИНА ДНЯ
•
Российская подводная лодка всплыла у Аляски
•
Экс-глава Белоруссии призвал лишить русский язык госстатуса
•
Идея о выходном 1 сентября добралась до Госдумы
•
Значительно вырос спрос на автозапчасти
Подробности
•
Учеба в эпоху пандемии: что ждет школьников с 1 сентября
•
Лазерный спецназ и амфибии: главные новинки «Армии-2020»
•
Мягкая посадка: что ждет рубль в сентябре?
•
Кто победит: коллективный иммунитет против коронавируса
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Когда камера наблюдения становится разочарованием?
•
Стены и соседи: что создает помехи для Wi-Fi?
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
•
Камеры вторглись в жизнь людей: что дальше?
•
Приватный, быстрый, безопасный: какой браузер лучше?
•
Форматы видеофайлов: как посмотреть кино в хорошем качестве
Мультимедиа
•
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Sibnet.Ru
Топ комментариев

corrector

этот запад что бомбил Югославию решает кого считать военным преступником ? Пффф

OrbitaL

Цитатаот безлимитных тарифов отказываются или повышают на них цены, поскольку для телекоммуникационных...

Alhazred

Максик, вот назови хоть один твой прогноз тут на Сибнете, который бы сбылся? ))) Не помнишь? Вот и я...

Alhazred

Оружие от короновируса. Ты вообще нормален? Паранойю Сашенька лечить надо бы.)))

corrector

ну так это будет вечно пока гос-ва не станут светскими, а религия не перестанет использоваться для...