Прикуривший в читинском храме парень попал под статью

Молодой человек, прикуривший от свечи в одном из храмов Читы, подозревается в оскорблении чувств верующих, в отношении него возбуждено уголовное дело, сообщает СУ СК РФ по Забайкальскому краю.

По данным следствия, в июле 2020 года подозреваемый, находясь в одном из православных храмов Читы, демонстративно прикурил сигарету о зажженную свечу, стоящую на алтаре. Свои действия подозреваемый заснял на видео и опубликовал в соцсети.

В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 148 УК РФ (публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершённые в целях оскорбления чувств верующих).

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.