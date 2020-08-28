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Должник в Кузбассе испугался за авто и оплатил 126 штрафов ГИБДД

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Злостный нарушитель правил дорожного движения из Новокузнецка мгновенно оплатил 126 штрафов от ГИБДД на сумму более 130 тысяч рублей после того, как судебные приставы арестовали его автомобиль, сообщило УФССП по Кемеровской области.

Мужчина накопил 126 штрафов за нарушения ПДД на общую сумму 131 тысяча рублей. Он их не оплачивал, поэтому дело перешло к судебным приставам. Те нашли и арестовали автомобиль должника.

Автолюбитель в течение нескольких часов оплатил не только задолженность по штрафам, но и исполнительский сбор — 126 тысяч рублей. Судя по фото, размещенном на сайте приставов, мужчина не хотел расставаться с Mazda.

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