Жара вернется в Новосибирске в последние дни лета

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Солнечная и теплая погода порадует новосибирцев в последние
три дня лета, сообщил Sibnet.ru пресс-секретарь Западно-Сибирского
гидрометцентра Ренад Ягудин.
«Циклоническая система, которая давала обильные осадки, уходит
на районы Алтая. У нас идет рост атмосферного давления. В ближайшие трое суток
у нас установится теплая без осадков погода при слабых ветрах», — сказал
Ягудин.
Температура ночью будет от 4-9 до 14 градусов тепла, днем 29
и 30 августа 21-26 градусов тепла, а 31 августа до 28 градусов тепла.