Жара вернется в Новосибирске в последние дни лета

Солнечная и теплая погода порадует новосибирцев в последние три дня лета, сообщил Sibnet.ru пресс-секретарь Западно-Сибирского гидрометцентра Ренад Ягудин.

«Циклоническая система, которая давала обильные осадки, уходит на районы Алтая. У нас идет рост атмосферного давления. В ближайшие трое суток у нас установится теплая без осадков погода при слабых ветрах», — сказал Ягудин.

Температура ночью будет от 4-9 до 14 градусов тепла, днем 29 и 30 августа 21-26 градусов тепла, а 31 августа до 28 градусов тепла.