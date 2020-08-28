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Жара вернется в Новосибирске в последние дни лета

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Солнечная и теплая погода порадует новосибирцев в последние три дня лета, сообщил Sibnet.ru пресс-секретарь Западно-Сибирского гидрометцентра Ренад Ягудин.

«Циклоническая система, которая давала обильные осадки, уходит на районы Алтая. У нас идет рост атмосферного давления. В ближайшие трое суток у нас установится теплая без осадков погода при слабых ветрах», — сказал Ягудин.

Температура ночью будет от 4-9 до 14 градусов тепла, днем 29 и 30 августа 21-26 градусов тепла, а 31 августа до 28 градусов тепла. 

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