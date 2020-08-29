Финальный сезон шоу «Танцы» стартует на ТНТ

Премьера шоу «Танцы» состоится в субботу, 29 августа, седьмой сезон проекта станет последним, сообщила пресс-служба канала ТНТ.

В первом выпуске зрители увидят этап кастингов, которые прошли в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске, Казани, Ростове-на-Дону и Минске.

Также в этом году снова пройдет кастинг для тех танцовщиков, которые уже пробовали свои силы в шоу. Для них будут особые условия, чтобы пройти отбор им нужно услышать «ты в танцах» минимум от двух наставников.

В новом сезоне проект сохранит трио наставников: выбирать танцовщиков в свои команды будут Мигель, Егор Дружинин и Татьяна Денисова. А вот призовой фонд проекта впервые составит 5 миллионов рублей.

Мигель:

«Я считаю, что наш проект повлиял на танцевальную культуру, как ничто другое. Танцевальных проектов было очень много, но именно интерес людей к различным направлениям никогда не был таким ярким, как сегодня, к старту седьмого сезона шоу «Танцы» на ТНТ. Мы расширили кругозор зрителей и научили их принимать танцовщиков не по одежке, а по тому, на что они способны».