Русский гонщик Михаэль Белов заменит Шумахера в «Формуле-3»

Российский пилот SMP Racing Михаэль Белов выступит в трех финальных этапах текущего сезона «Формулы 3», заменив Давида Шумахера, племянника семикратного чемпиона мира Михаэля Шумахера, сообщил официальный сайт молодежной гоночной программы.

Белов будет выступать на автомобиле чешской команды Charouz Racing System. Михаэль заменит Давида Шумахера, который перешел в другой гоночный коллектив — Carlin.

«Переход в Формулу 3 для меня большой шаг вперед. Будет сложно, но я постараюсь адаптироваться как можно быстрее. Я думаю, хорошо, что дебют в таком серьезном чемпионате придется на трассу Спа-Франкоршам. Здесь есть и скоростные, и медленные повороты — есть, где почувствовать машину. Тем более что и трасса, и автомобиль для меня новые, ранее я на них не выступал», — поделился Белов.

В 2019 году Михаэль Белов совмещал выступления в итальянской и немецкой «Формулах 4», где по итогам дебютного сезона занял четвертое и восьмое место соответственно. В сезоне-2020 россиянин принял участие в финальном этапе Азиатской Формулы 3, в котором стал бронзовым призером гонки, и в Еврокубке Формулы Renault, где после двух этапов занимает седьмую строчку общего зачета.

Ближайший этап «Формулы 3» состоится 28-30 августа на бельгийской трассе Спа-Франкоршам. Следом за ним последуют еще два раунда соревнований в Италии: 4-6 сентября на автодроме Монца, 11-13 сентября на автодроме Муджелло.