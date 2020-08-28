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Первую велодорожку откроют в центре Новосибирска

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Viktar Palstsiuk from Minsk, Belarus / CC BY 2.0

Велодорожку откроют на улице Фабричной в Новосибирске в рамках ремонта автомобильных дорог, сообщил журналистам мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

«По улице Фабричной я дал поручение, и оно сейчас выполняется, чтобы в рамках проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" были исполнены не только формальные требования — дорожное покрытие, тротуары, светофорные объекты — но и велосипедная дорожка. Это будет первая велодорожка, которая сделана в Центральном округе», — сказал Локоть.

Также глава города сообщил, что Новосибирск получит дополнительные 359 миллионов рублей на ремонт дорог по нацпроекту. Средства пойдут на ремонт дорог на улицах Большая, 2-я Станционная, Владимировская, Кедровая и Гусинобродское шоссе.

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