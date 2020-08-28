Вышел трейлер первого сериала про Telegram-каналы

Трейлер нового сериала «Просто представь, что мы знаем» («ППЧМЗ») показывает основные конфликты и раскрывает сюжет будущего проекта о Telegram-каналах.

По сюжету, юные и амбициозные создательницы новостного Telegram-канала «ППЧМЗ» стремительно набирают сотни тысяч подписчиков. Для них это только начало: девушки полны идей, энергии и не собираются останавливаться.

Обратная сторона медали — их скандальные разоблачения и просроченные кредиты. Помочь избавиться от финансовых проблем предлагает крупный инвестор. Но у него есть одно условие — принять в команду известного в прошлом журналиста — «совесть эпохи 2010-х» Евгения Малышева. Теперь все решения им придется принимать вместе: проверять ли информацию, публиковать ли фейки, бороться ли за новых подписчиков.

Главные роли в фильме исполнили Рина Гришина, Анфиса Черных, Катя Федина, Евгений Стычкин. Режиссер проекта — Роман Волобуев («Последний министр»). Премьера мини-сериала назначена на 24 сентября.