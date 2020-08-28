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Значительно вырос спрос на автозапчасти

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Спрос на автозапчасти в России значительно вырос — на 21% по сравнению с прошлым годом, это объясняется переориентацией покупателей на вторичный авторынок на фоне пандемии и валютных колебаний, сообщил сервис «Авито Авто».

Заметнее всего в первом полугодии 2020 года увеличился спрос на комплектующие тормозных систем и аккумуляторы. Этими запчастями стали интересоваться на 41% чаще, чем в прошлом году.

Повышение спроса на аккумуляторы может объясняться тем, что во время самоизоляции многие вынужденно отказались от поездок на автомобиле, а автомобильные аккумуляторы разряжаются во время простоя машины.

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«В этом году россияне чаще делают выбор в пользу подержанных автомобилей. По данным Автостат, соотношение сделок по покупке подержанных и новых автомобилей впервые в истории российского авторынка достигло пяти к одному. На этом фоне растет спрос на ремонтные работы и автозапчасти», — отметил руководитель категории Авито «Запчасти» Александр Куроптев.

По его словам, спрос подстегивает то, что водители, отказавшиеся от покупки автомобиля в этом году, инвестируют в ремонт уже имеющегося транспортного средства.

В Воронеже, Иркутске, Красноярске и Тольятти спрос на автозапчасти увеличился по сравнению с прошлым годом более, чем на 40%. Активнее всего, как и в прошлом году, интересуются автозапчастями в Москве и Санкт-Петербурге. На долю столицы пришлось более 20% от общефедерального спроса на комплектующие, на долю Санкт-Петербурга — 7%.

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