Популярный блогер Илья Варламов раскритиковал экопарковки в Улан-Удэ после просьбы мэра Игоря Шутенкова высказаться по инновации.

Первая зеленая парковка появится в сквере «Ровесникам, ушедшим в бой» в Улан-Удэ. Идет укладка решеток на подготовленное основание парковки. После окончания работ будет произведена засыпка плодородным грунтом и высажен газон.

Мэр города запустил опрос про эко-парковки на странице в Instagram. Большинство улан-удэнцев проголосовали «за». Градоначальник также отдельно спросил мнение у Ильи Варламов.

«Парковки-газоны не нужны. Это дорогое и малоэффективное решение, которое в вашем климате просто будет генерировать еще больше грязи. Вам оно надо? У вас и так весь город песком засыпан, — написал Илья Варламов в Telegram-канале.



Варламов и раньше говорил, что Улан-Удэ очень грязный и пыльный город. «Когда гуляешь по Улан-Удэ, хочется постоянно мыться. Если власти не могут побороть открытый грунт, может, стоит сделать на улицах душевые? — говорил Варламов.



