НАВЕРХ

Варламов раскритиковал экопарковки в Улан-Удэ

Источник:
Sibnet.ru
232 0
Фото: © instagram.com/gorodulanude

Популярный блогер Илья Варламов раскритиковал экопарковки в Улан-Удэ после просьбы мэра Игоря Шутенкова высказаться по инновации.

Первая зеленая парковка появится в сквере «Ровесникам, ушедшим в бой» в Улан-Удэ. Идет укладка решеток на подготовленное основание парковки. После окончания работ будет произведена засыпка плодородным грунтом и высажен газон.

Мэр города запустил опрос про эко-парковки на странице в Instagram. Большинство улан-удэнцев проголосовали «за». Градоначальник также отдельно спросил мнение у Ильи Варламов.

«Парковки-газоны не нужны. Это дорогое и малоэффективное решение, которое в вашем климате просто будет генерировать еще больше грязи. Вам оно надо? У вас и так весь город песком засыпан, — написал Илья Варламов в Telegram-канале.

Варламов и раньше говорил, что Улан-Удэ очень грязный и пыльный город. «Когда гуляешь по Улан-Удэ, хочется постоянно мыться. Если власти не могут побороть открытый грунт, может, стоит сделать на улицах душевые? — говорил Варламов.


Еще по теме
Жители Улан-Удэ будут парковаться на газоне
Мужчина выбросил в мусорку отложенные на машину деньги
Столетний водовод в кузбасской Тайге заменили
Космонавт опубликовал фото Новосибирска с МКС
смотреть все
Бурятия #Город #Транспорт и дороги
КАРТИНА ДНЯ
•
Украина заморозила все отношения с Белоруссией
•
Российская вакцина от коронавируса поступила в оборот
•
Россия рефинансирует долг Белоруссии
•
Значительно вырос спрос на автозапчасти
Подробности
•
Учеба в эпоху пандемии: что ждет школьников с 1 сентября
•
Лазерный спецназ и амфибии: главные новинки «Армии-2020»
•
Мягкая посадка: что ждет рубль в сентябре?
•
Кто победит: коллективный иммунитет против коронавируса
Как это работает
•
Выбор школьного рюкзака: что советуют медики
•
Как обнаружить скрытую камеру в жилье или офисе?
•
Призы для самых внимательных!
•
Искусственный мед: чем хуже натурального?
НОВОСТИ СИБИРИ
Снеговик из ХК «Сибирь» снялся для шоу «Танцы»
Сибирь 28.08.2020 12:22
Первую велодорожку откроют в центре Новосибирска
Сибирь 28.08.2020 11:47
Варламов раскритиковал экопарковки в Улан-Удэ
Сибирь 28.08.2020 11:24
Отопительный сезон в Кузбассе начнут раньше обычного
Сибирь 28.08.2020 10:54
Самое популярное
Клип Темниковой запретили к показу на ТВ в России
15048
Инспекторы ГИБДД прокололи шины машины в Канске. ВИДЕО
4859
Российская экипировка «Ратник» удивила западного журналиста
3085
Рыбный «дождь» прошел в Красноярском крае
2836
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Украина заморозила все отношения с Белоруссией
•
Российская вакцина от коронавируса поступила в оборот
•
Россия рефинансирует долг Белоруссии
•
Значительно вырос спрос на автозапчасти
Как это работает
•
Выбор школьного рюкзака: что советуют медики
•
Как обнаружить скрытую камеру в жилье или офисе?
•
Призы для самых внимательных!
•
Искусственный мед: чем хуже натурального?
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Когда камера наблюдения становится разочарованием?
•
Стены и соседи: что создает помехи для Wi-Fi?
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
•
Камеры вторглись в жизнь людей: что дальше?
•
Приватный, быстрый, безопасный: какой браузер лучше?
•
Форматы видеофайлов: как посмотреть кино в хорошем качестве
Мультимедиа
•
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Sibnet.Ru
Топ комментариев

OrbitaL

Цитатаот безлимитных тарифов отказываются или повышают на них цены, поскольку для телекоммуникационных...

corrector

этот запад что бомбил Югославию решает кого считать военным преступником ? Пффф

Alhazred

Максик, вот назови хоть один твой прогноз тут на Сибнете, который бы сбылся? ))) Не помнишь? Вот и я...

corrector

Ну так причем тут национальность, все европейцы кучей превратились в американцев и решили что они...

physx

Пускай по дорогам Сибири проедет!
Видео
Софт
Афиша
Фото
Астро
Микс
Помощник абонента
Все сервисы
О SIBNET.RUНаши спецпроекты
Реклама+7 (383) 347-06-78, 347-10-50reclame@support.sibnet.ru
ТехподдержкаОтправить сообщение:help.sibnet.ru
ВакансииОтправить резюме:job@sibnet.ru
Правила цитированияПравила комментированияПользовательское соглашениеПолитика конфиденциальности
Редакция +7 (383) 347-86-84 info@sibnet.ru
Интернет-издание INFO
Зарегистрировано в Роскомнадзоре, свидетельство СМИ ЭЛ № ФС 77-61386 от 10 апреля 2015 года. Учредитель АО «Ринет». Главный редактор: Чернов О.А.
Обнаружили в тексте ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter