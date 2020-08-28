Борис Гребенщиков спел об инцесте с Родиной

Борис Гребенщиков исполнил новую песню в музыкальном цикле «Подношение интересному времени», где сравнил любовь Родины с инцестом.

«Родина любит так сильно, что это уже инцест...», — поет Гребенщиков в композиции «Homo Homini Lupus Est», что в переводе с латыни означает «Человек человеку волк».

В тексте песни можно услышать множество отсылок к происходящему вокруг в наши дни. Например, «кто много читает, тот мало ест».

Представленная песня уже 55-я в цикле. Цикл Борис Гребенщиков запустил в середине марта в Лондоне, где его застигли карантинные меры. За это время лидер «Аквариума» исполнил под гитару как новые, так и старые песни.