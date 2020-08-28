Отопительный сезон в Кузбассе начнут раньше обычного

Муниципалитеты Кузбасса могут в этом году начать отопительный сезон раньше обычного, чтобы избежать осеннего всплеска простудных заболеваний, сообщил губернатор региона Сергей Цивилев в ходе прямой линии в четверг.

«Всегда у нас отопительный сезон начинается 15 сентября. Но сейчас постоянно идут дожди, дома отсырели. Поэтому я дал поручение всем главам [муниципалитетов]: вынести этот вопрос на решение жителей. Обсудить этот вопрос с жителями и, по решению жителей, я разрешаю в этом году начать отопительный сезон раньше, чтобы просушить дома, сделать их теплыми», — сказал Цивилев.

Глава региона отметил, что начало отопительного сезона нередко сопровождается ростом простудных заболеваний, особенно у детей. «Очень важно защитить наших детей, особенно в нынешних условиях», — подчеркнул губернатор.