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Российские гимнастки пропустят чемпионат Европы в Киеве

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Сборная России по художественной гимнастике не будет принимать участия в чемпионате Европы в Киеве. Причины —статус соревнований непонятен, а логистика поездки очень сложна, объяснила президент ВФХГ Ирина Винер-Усманова.

Сборная России по художественной гимнастике не вошла в список участников чемпионата Европы, который должен пройти в Киеве с 26 по 29 ноября, сообщается на сайте Европейского гимнастического союза (European Gymnastics). На турнире выступят около 300 спортсменов из 39 стран, среди которых 145 — во взрослых соревнованиях.

«Пока непонятно, будет ли турнир. Украина надеется, что он пройдет, но еще решения нет. В конце сентября будет совещание UEG, тогда будет решение, будет соревнование или нет. Мы не можем подавать заявку на несуществующие соревнования», — прокомментировала отсутствие россиянок Винер-Усманова РИА Новости.

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По ее мнению, соревнования не состоятся, а если сейчас оплатить гостиницу, то сумма будет невозвратной. Также Винер-Усманова отметила сложность логистики при поездке в столицу Украины.

«У нас нет прямых рейсов, нет поездов в Киев, плюс, вы знаете, взаимоотношения не очень у наших стран. Мы просто не можем позволить себе лететь через какие-то страны, там находиться в изоляции», — сказала она.

Предыдущее первенство Европы прошло в мае 2019 года в Баку. Российские спортсменки завоевали золотые медали во всех дисциплинах. Сборная уже завоевала две квоты в индивидуальных упражнениях и квоту в групповых упражнениях для участия в Олимпиаде.

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