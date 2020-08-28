Российские гимнастки пропустят чемпионат Европы в Киеве

Сборная России по художественной гимнастике не будет принимать участия в чемпионате Европы в Киеве. Причины —статус соревнований непонятен, а логистика поездки очень сложна, объяснила президент ВФХГ Ирина Винер-Усманова.
Сборная России по художественной гимнастике не вошла в список участников чемпионата Европы, который должен пройти в Киеве с 26 по 29 ноября, сообщается на сайте Европейского гимнастического союза (European Gymnastics). На турнире выступят около 300 спортсменов из 39 стран, среди которых 145 — во взрослых соревнованиях.
«Пока непонятно, будет ли турнир. Украина надеется, что он пройдет, но еще решения нет. В конце сентября будет совещание UEG, тогда будет решение, будет соревнование или нет. Мы не можем подавать заявку на несуществующие соревнования», — прокомментировала отсутствие россиянок Винер-Усманова РИА Новости.
По ее мнению, соревнования не состоятся, а если сейчас оплатить гостиницу, то сумма будет невозвратной. Также Винер-Усманова отметила сложность логистики при поездке в столицу Украины.
«У нас нет прямых рейсов, нет поездов в Киев, плюс, вы знаете, взаимоотношения не очень у наших стран. Мы просто не можем позволить себе лететь через какие-то страны, там находиться в изоляции», — сказала она.
Предыдущее первенство Европы прошло в мае 2019 года в Баку. Российские спортсменки завоевали золотые медали во всех дисциплинах. Сборная уже завоевала две квоты в индивидуальных упражнениях и квоту в групповых упражнениях для участия в Олимпиаде.
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AlhazredМаксик, вот назови хоть один твой прогноз тут на Сибнете, который бы сбылся? ))) Не помнишь? Вот и я...
correctorНу так причем тут национальность, все европейцы кучей превратились в американцев и решили что они...
physxПускай по дорогам Сибири проедет!