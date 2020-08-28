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Участник группы BTS стал лидером TikTok без аккаунта

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: KOREA Dispatch / CC BY 3.0

Участник южнокорейской группы BTS Чонгук собрал более 15,6 миллиарда просмотров под хэштегом с его именем в TikTok, при этом у самого музыканта в сервисе нет даже аккаунта.

Под хэштегом «jongkook» можно найти множество роликов поклонников музыканта, которыми они поделились, чтобы выразить свою любовь к исполнителю.

По упоминаниям в TikTok Чонгук обошел звезду индийского кино Салмана Хана, у которого в сервисе 15,5 миллиарда просмотров.

У группы BTS есть официальный аккаунт в этой соцсети. На него подписано 18 миллионов пользователей. На страницу загружают видео с репетиций группы и просто забавные ролики, на которых участники дурачатся.


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