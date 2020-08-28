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Съемки «Довода» показали в 10-минутном ролике

Источник:
Sibnet.ru
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Студия Warner Bros. опубликовала ролик о том, как снимался этот фильм, продолжительностью почти десять минут.

В видеоролике можно увидеть, что многие трюки Джон Дэвид Вашингтон выполнял самостоятельно, не прибегая к помощи дублеров-каскадеров: дрался одновременно с несколькими противниками, бегал в тяжелой броне и запрыгивал на едущий грузовик.

Сюжет фильма повествует о секретном агенте, который проходит жестокий тест на надежность и присоединяется к невероятной миссии. От ее выполнения зависит судьба мира, а для успеха необходимо отбросить все прежние представления о пространстве и времени.

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Вашингтон и его партнеры по фильму Роберт Паттинсон, Элизабет Дебики и Кеннет Брана назвали фильм уникальным опытом, с которым они никогда раньше не сталкивались.

В России премьера «Довода» состоится 3 сентября.

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