Серия игр «Обитель зла» превратится в сериал от Netflix

Netflix заявил о начале работы над сериалом по игре «Обитель зла», участвовать в создании проекта будет один из авторов «Сверхъестественного».

Всего планируется выпустить восемь серий. Сюжет будет развиваться в двух временных линиях.

Первая история будет о сестрах-подростках Джейд и Билли Вескер, которые переезжают в искусственно созданный корпоративный город. Чем дольше девочки в нем находятся, тем страшнее становятся секреты, которые скрывал их отец, сообщает The Hollywood Reporter.

Вторая история переносит зрителя на множество лет вперед, во времена, когда на Земле осталось менее 15 миллионов человек и живут более 6 миллиардов монстров, зараженных вирусом. Здесь уже 30-летняя Джейд борется со злом и узнает тайны, связанные с семьей.

Режиссером первых эпизодов сериала выступит Бронуэн Хьюз, работавшая над «Ходячими мертвецами» и «Во все тяжкие», сценарием займется один из авторов «Сверхъестественного» Эндрю Дабб, он пообещал зрителям множество «кровожадных и безумных» поворотов.