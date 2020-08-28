Лукашенко поставил условие для начала переговоров с оппозицией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко готов начать диалог с оппозицией и обсудить возможность изменения Конституции, но для этого с должны выступить «вменяемые» ее представители.

«Вот мое четкое представление и заявление по поводу диалога, с кем этот диалог мы можем вести. Если есть вменяемые люди от оппозиции, которые видят свою страну свободной и независимой, милости просим, высказывайте свою позицию, но не на улице. Под давлением улиц никакого диалога в Беларуси не будет», — приводит РБК слова Лукашенко.

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Внесение изменений в Конституцию, по его словам, возможно в том случае, если такие предложения подготовят трудовые или студенческие коллективы. «Если кто-то хочет диалога, пожалуйста. Как раз студенческие коллективы — это те коллективы, с которыми я готов вести диалог. Трудовые коллективы (я уже об этом говорил). Пожалуйста, формируйте своих представителей — и будем вести диалог. Все хотят нового политического устройства», — заявил он.

Один из лидеров оппозиции, соперник Лукашенко на президентских выборах Светлана Тихановская 25 августа в ходе выступления перед Европарламентом о готовности к диалогу с официальными властями заявила. Своим главным требованием она назвала проведение новых открытых выборов и мирный трансфер власти.