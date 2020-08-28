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Российская подводная лодка всплыла у Аляски

Источник:
РИА Новости
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Фото: © Минобороны России

Российская подводная лодка всплыла вблизи Аляски, говорится в заявлении Северного командования Вооруженных сил США. Американские военные не получали никаких запросов о помощи от российской стороны, но готовы ее оказать, сказано в заявлении.

«Командование воздушно-космической обороны Северной Америки и Северное командование ВС США внимательно следят за российской подводной лодкой, которая всплыла сегодня близ Аляски. Мы внимательно отслеживаем корабли, представляющие интерес, включая корабли иностранного флота, в нашей зоне ответственности», — приводит РИА Новости заявление американских военных.

Как утверждают в Пентагоне, подлодка находится в международных водах «на значительном удалении от территориальных вод США!.

Американские военные также заявили, что не получали никаких запросов о помощи от российской стороны, но готовы оказать ее в случае необходимости.

Официальных комментариев со стороны Минобороны России по данному заявлению пока нет. В четверг в военном ведомстве сообщали, что атомный подводный крейсер Тихоокеанского флота «Омск» и ракетный крейсер «Варяг» в ходе учений нанесли удары крылатыми ракетами по морской цели в Беринговом море.

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