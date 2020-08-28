Украина заморозила все отношения с Белоруссией

Украина в связи с ситуацией в Белоруссии приостановила все контакты с белорусской стороной и возобновить их, когда убедится в том, что они не несут репутационных, ни политических рисков, заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

«У нас сейчас, по сути, все контакты с белорусской стороной поставлены на паузу. Я могу вам официально про это заявить. Мы заморозили все контакты с белорусской стороной», — цитирует «Интерфакс» Кулебу.

По его словам, Киев будет следить за развитием ситуации в Белоруссии и возобновит контакты с Минском, когда убедится в том, что они не несут «ни репутационных, ни политических, ни моральных рисков для Украины».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что его белорусскому коллеге Александру Лукашенко следует провести повторные выборы в Белоруссии, а также найти формат диалога «без дубинок».

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В Белоруссии третью неделю продолжаются акции протеста против итогов выборов президента, победителем которых был объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, управляющий страной с 1994 года.

За время протестов были задержаны около 7 тысяч человек, настоящему времени часть задержанных освобождена. В первые дни протестов против протестующих применялись спецсредства, в том числе резиновые пули и слезоточивый газ, сообщалось о жестоких задержаниях и избиениях в местах временного содержания.