Украина заморозила все отношения с Белоруссией

Украина в связи с ситуацией в Белоруссии приостановила все
контакты с белорусской стороной и возобновить их, когда убедится в том, что они
не несут репутационных, ни политических рисков, заявил глава украинского МИД
Дмитрий Кулеба.
«У нас сейчас, по сути, все контакты с белорусской стороной
поставлены на паузу. Я могу вам официально про это заявить. Мы заморозили все
контакты с белорусской стороной», — цитирует «Интерфакс» Кулебу.
По его словам, Киев будет следить за развитием ситуации в
Белоруссии и возобновит контакты с Минском, когда убедится в том, что они не
несут «ни репутационных, ни политических, ни моральных рисков для Украины».
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что его
белорусскому коллеге Александру Лукашенко следует провести повторные выборы в Белоруссии,
а также найти формат диалога «без дубинок».
В Белоруссии третью неделю продолжаются акции протеста
против итогов выборов президента, победителем которых был объявлен действующий
глава государства Александр Лукашенко, управляющий страной с 1994 года.
За время протестов были задержаны около 7 тысяч человек,
настоящему времени часть задержанных освобождена. В первые дни протестов против
протестующих применялись спецсредства, в том числе резиновые пули и
слезоточивый газ, сообщалось о жестоких задержаниях и избиениях в местах
временного содержания.