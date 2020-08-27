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Путин согласился направить силовиков в Белоруссию

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Росгвардии

Президент России Владимир Путин сообщил, что сформировал резерв из сотрудников правоохранительных органов для помощи Белоруссии, ранее с такой просьбой к нему обратился белорусский лидер Александр Лукашенко, сообщает сайт Кремля.

«Александр Григорьевич попросил меня сформировать определенный резерв из сотрудников правоохранительных органов. И я это сделал»,— сказал Путин, подчеркнув при этом, что резерв не будет использован до тех пор, пока ситуация находится под контролем.

Резерв будет использован, если «экстремистские элементы, прикрываясь политическими лозунгами, не перейдут определенных границ, не приступят просто к разбою, не начнут поджигать машины, дома, банки, пытаться захватывать административные здания», уточнил он.

Российский президент отметил, что необходимости в применении российских сил в Белоруссии пока нет. «Такой необходимости сейчас нет, и, надеюсь, ее не будет, и поэтому этот резерв мы не используем»,— сказал Путин.

Силовая поддержка может быть оказана согласно статье 4 «Договора о коллективной безопасности» 1992 года, который подписали Армения, Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан, Белоруссия. В случае агрессии любое из государств-участников имеет право на военную помощь.

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