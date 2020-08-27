Российская вакцина от коронавируса поступила в оборот

Вакцина от коронавирусной инфекции начинает поступать в гражданский оборот в России, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

«У нас появилось достойное оружие — это вакцина, и сейчас она уже начинает поступать в гражданский оборот, в том числе на сайте Москвы открыта запись на клинические исследования третьей фазы, почти 40 тысяч человек примут участие», — сказал министр.

Глава Минздрава уточнил, что поставки вакцины «Спутник V» в медучреждения стартовали в рамках третьего этапа испытаний. «Сейчас начались уже первые поставки вакцины против коронавирусной инфекции в рамках клинических исследований третьей фазы», — добавил он.

Мурашко напомнил, что еще три вакцины от коронавируса в России находятся на этапе регистрации, все они будут производиться на отечественных предприятиях и поступят в оборот в случае подтверждения своей эффективности.