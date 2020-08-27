НАВЕРХ
#Законы #Город #Активисты #Образование #Здоровье #История #Религия #О людях #Туризм #Еда #Гео #Звери

Российская вакцина от коронавируса поступила в оборот

Источник:
РИА Новости
128 0
Фото: © пресс-служба АО «Биннофарм»

Вакцина от коронавирусной инфекции начинает поступать в гражданский оборот в России, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

«У нас появилось достойное оружие — это вакцина, и сейчас она уже начинает поступать в гражданский оборот, в том числе на сайте Москвы открыта запись на клинические исследования третьей фазы, почти 40 тысяч человек примут участие», — сказал министр.

Глава Минздрава уточнил, что поставки вакцины «Спутник V» в медучреждения стартовали в рамках третьего этапа испытаний. «Сейчас начались уже первые поставки вакцины против коронавирусной инфекции в рамках клинических исследований третьей фазы», — добавил он.

Мурашко напомнил, что еще три вакцины от коронавируса в России находятся на этапе регистрации, все они будут производиться на отечественных предприятиях и поступят в оборот в случае подтверждения своей эффективности.

Тема: Распространение коронавируса
Как создают вакцины без вирусов. ИНТЕРВЬЮ
Массовые мероприятия разрешили в Забайкалье
Российскую вакцину от COVID захотели 27 стран
Заболевшую COVID-19 Юлию Тимошенко подключили к ИВЛ
смотреть все
Жизнь #Здоровье #Новости COVID19
КАРТИНА ДНЯ
•
Россия рефинансирует долг Белоруссии
•
Путин согласился направить силовиков в Белоруссию
•
Российская вакцина от коронавируса поступила в оборот
•
Игра от Ростелекома «Найди монтаж» стартовала на Sibnet.ru
Подробности
•
Лазерный спецназ и амфибии: главные новинки «Армии-2020»
•
Мягкая посадка: что ждет рубль в сентябре?
•
Кто победит: коллективный иммунитет против коронавируса
•
Путч «дрожащих рук»: почему ГКЧП был обречен
Как это работает
•
Выбор школьного рюкзака: что советуют медики
•
Как обнаружить скрытую камеру в жилье или офисе?
•
Призы для самых внимательных!
•
Искусственный мед: чем хуже натурального?
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Депардье откроет ресторан в Новосибирске
Сибирь 27.08.2020 17:42
Полиция рассказала о поисках яда на маршруте Навального
Сибирь 27.08.2020 17:23
Восточный обход Новосибирска остался без строителей
Сибирь 27.08.2020 17:15
Кинотеатры и рестораны откроют в Красноярске
Сибирь 27.08.2020 16:59
Самое популярное
Клип Темниковой запретили к показу на ТВ в России
12475
Инспекторы ГИБДД прокололи шины машины в Канске. ВИДЕО
4707
Российская экипировка «Ратник» удивила западного журналиста
2986
Многодетным семьям предложили выдать бесплатные авто
2856
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Россия рефинансирует долг Белоруссии
•
Путин согласился направить силовиков в Белоруссию
•
Российская вакцина от коронавируса поступила в оборот
•
Игра от Ростелекома «Найди монтаж» стартовала на Sibnet.ru
Подробности
•
Лазерный спецназ и амфибии: главные новинки «Армии-2020»
•
Мягкая посадка: что ждет рубль в сентябре?
•
Кто победит: коллективный иммунитет против коронавируса
•
Путч «дрожащих рук»: почему ГКЧП был обречен
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Когда камера наблюдения становится разочарованием?
•
Стены и соседи: что создает помехи для Wi-Fi?
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
•
Камеры вторглись в жизнь людей: что дальше?
•
Приватный, быстрый, безопасный: какой браузер лучше?
•
Форматы видеофайлов: как посмотреть кино в хорошем качестве
Мультимедиа
•
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Лукашенко приказал закрыть бастующие предприятия
50
Тихановская объявила «мирную революцию»
49
Кремль отреагировал на конфликт военных России и США
49
Тихановская выступила за полное сохранение связей с Россией
43
Жириновский оценил шансы Лукашенко сохранить власть
41
Видео
Софт
Афиша
Фото
Астро
Микс
Помощник абонента
Все сервисы
О SIBNET.RUНаши спецпроекты
Реклама+7 (383) 347-06-78, 347-10-50reclame@support.sibnet.ru
ТехподдержкаОтправить сообщение:help.sibnet.ru
ВакансииОтправить резюме:job@sibnet.ru
Правила цитированияПравила комментированияПользовательское соглашениеПолитика конфиденциальности
Редакция +7 (383) 347-86-84 info@sibnet.ru
Интернет-издание INFO
Зарегистрировано в Роскомнадзоре, свидетельство СМИ ЭЛ № ФС 77-61386 от 10 апреля 2015 года. Учредитель АО «Ринет». Главный редактор: Чернов О.А.
Обнаружили в тексте ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter