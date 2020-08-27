Путин впервые высказался о ситуации в Белоруссии

Россия имеет обязательства перед Белоруссией в рамках многосторонних и двусторонних соглашений по защите суверенитета и стабильности, и Москва готова их исполнить, заявил президент России Владимир Путин

«Там есть соответствующие статьи, которые говорят о том, что все государства-члены этих организаций, в том числе и Союзного государства, там всего два государства участника — Россия и Белоруссия — должны оказывать друг другу помощь и в защите суверенитета, внешних границ и в защите стабильности. Там так и написано», — сказал президент в интервью телеканалу «Россия 1».

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По словам Путина, у России есть обязательства перед Белоруссией. «Александр Григорьевич Лукашенко так и поставил вопрос о том, что хотел бы, чтобы мы оказали ему при необходимости соответствующую помощь», — сообщил российский лидер. «Я сказал, что Россия исполнит все свои обязательства», — добавил он.

Путин также убежден, что Россия в ситуации с Белоруссией ведет себя сдержаннее, чем европейские и американские политики. Он выразил надежду что проблемы в союзном государстве будут решены без применения силы.

«Все-таки в целом ситуация (в Белоруссии) сейчас выравнивается. И я надеюсь, что все проблемы, — а они, конечно, есть, иначе люди бы на улицы не выходили, это совершенно очевидная вещь — что они будут решаться в рамках конституционного поля, в рамках закона и мирными средствами», — аявил Путин.