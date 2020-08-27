Загитова сыграла себя в японском фильме

Российская фигуристка, олимпийская чемпионка Алина Загитова снялась с японской версии фильма «Пальма», она сыграла саму себя.

«Пальма» — фильм режиссера Александра Домогарова-младшего. Он рассказывает историю немецкой овчарки, которая осталась жить в аэропорту и ждать хозяина. В японской версии картины появится Загитова.

«Японским продюсерам понравился сценарий. У России и Японии разные культуры и менталитет, но это история про человечество в общем... Японцы хорошо знают собственный рынок. Алина там очень популярна, она появится в фильме со своей собакой Масару», — рассказал Домогаров-младший в интервью Sputnik.

По данным группы болельщиков Загитовой в Instagram, съемки с участием фигуристки проходили в марте 2020 года в Москве. «Съемки завершились без происшествии. Масару симпатичная и хорошо дисциплинированная», — написал один из создателей картины у себя в блоге.

Российская версия «Пальмы» выйдет в прокат в октябре, японская — летом 2021 года.

Щенок породы акита-ину — подарок Загитовой от префектуры Ниигаты и Общества защиты собак. На церемонии вручения присутствовал премьер-министр Японии Синдзо Абе.